Los Reyes Magos llegan este año a Formentera por mar, si el tiempo lo permite

La Asociación Reis Mags y el Consell de Formentera han organizado un año más la tradicional cabalgata más esperada del año, que recorrerá la isla el lunes 5 de enero de 2026 para llenar de ilusión, alegría y espíritu festivo las calles de Formentera. Este año, la visita de Sus Majestades de Oriente recupera su formato más clásico, con la llegada al puerto de la Savina y un recorrido que los llevará hasta el Pilar de la Mola, pasando por las tres parroquias de la isla.

La llegada de los Reyes está prevista para las 16.30 al puerto, donde la compañía Acrobati-K ofrecerá un espectáculo con ángeles y motivos navideños vinculados a la visita de los Reyes Magos para amenizar la espera.

Desde allí se trasladarán hasta Sant Francesc, donde está previsto que lleguen sobre las 17.30 horas. En esta localidad, la compañía Centre de Titelles de Lleida presentará el espectáculo 'Hathi', protagonizado por una marioneta gigante en forma de elefante. La llegada de Sus Majestades contará también con un espectáculo pirotécnico que dará aún más grandiosidad al momento.

Algunos niños reciben sus regalos directamente de manos de los Reyes Magos en Sant Ferran y en la Mola / Pilar Martínez

Sobre las 19 horas será el turno de Sant Ferran, con los animadores de Acrobati-K, que presentarán otro de sus espectáculos de calle.

A partir de las 20 horas está prevista la llegada de los Reyes Magos y su comitiva a El Pilar de la Mola. La espera se hará corta gracias al concierto infantil a cargo de Món d’Azahar, que repartirá música y alegría entre los impacientes niños y sus familiares.

Los animadores mantienen entretenidos a los niños mientras esperan a Sus Majestades / Pilar Martínez

Melchor, Gaspar y Baltasar realizarán una ofrenda en las iglesias de Sant Francesc, Sant Ferran y el Pilar de la Mola a su llegada a cada una de las localidades. Además, en Sant Francesc, saludarán al pueblo de Formentera desde el balcón del Consell Insular, acompañados por el presidente de la entidad, Óscar Portas.

Una cabalgata inclusiva y sostenible

Durante todo el recorrido, los Reyes Magos repartirán 300 kilos de caramelos sin gluten desde sus carrozas. Además, con el objetivo de garantizar una experiencia inclusiva, el tramo comprendido entre Can Gavinu y la rotonda de la posidonia se realizará sin luces ni música, para facilitar que las personas con hipersensibilidad sensorial puedan disfrutar de esta noche tan especial con mayor tranquilidad.

Antes de la cabalgata, los Reyes Magos han adelantado su estancia en la isla y este viernes ya han visitado la Residencia de Mayores y el Centro de Día. La comitiva ha sido recibida con gran entusiasmo por los usuarios, a quienes han entregado regalos en un ambiente emotivo y festivo.

Seguimiento de la previsión meteorológica

Ante la previsión de lluvias y fuertes vientos para el lunes 5 de enero, en los próximos días se celebrará una reunión de seguridad entre la organización y los servicios de emergencia para analizar la evolución meteorológica y estudiar posibles alternativas si fuera necesario.

El Consell Insular de Formentera informa de que, ante cualquier cambio que pueda producirse, la ciudadanía será informada puntualmente a través de los canales oficiales de comunicación.