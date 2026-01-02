PATERAS
Rescatada una nueva patera con 16 personas al sur de Formentera
Esta nueva patera es la primera del 2026
Una nueva patera, la primera de este año, ha sido rescatada este jueves a las 16.35 horas en aguas de Formentera. En la embarcación viajaban 16 personas de origen magrebí, que se encontraban a unas 0,5 millas al sur de Formentera.
En el operativo han intervenido efectivos de la Guardia Civil del puesto de Sant Josep, en coordinación con Salvamento Marítimo, en un rescate que se ha llevado a cabo sin que, por el momento, se haya informado de heridos. Se desconoce si entre los rescatados se encontraban menores o mujeres a bordo.
Récord histórico
Esta nueva patera representa la primera del año arribada a las Pitiusas. En 2025 más de 7.300 personas llegaron al archipiélago a bordo de unas 400 pateras, una cifra que supone un récord histórico tanto de arribadas como de personas desaparecidas en la denominada ruta argelina, la más transitada actualmente hacia España. Del total de migrantes llegados este año, 2.683 personas alcanzaron Formentera y 482 arribaron a Ibiza, cifras especialmente significativas en relación con la dimensión territorial y poblacional de ambas islas.
Las Pitiusas se sitúan también en el centro de la zona más peligrosa de la ruta argelina. Caminando Fronteras ha documentado 1.037 víctimas en 121 tragedias marítimas en esta vía durante 2025, el 70% del total registrado en España. De ellas, 47 corresponden a embarcaciones desaparecidas por completo.
