Guía práctica para bajar la factura de la luz en Ibiza y Formentera: las oficinas en las que puedes encontrar toda la información

Quejarse de los elevados precios de la energía eléctrica es un clásico en la sociedad actual. También lo es que, aquel particular o empresa con interés en reducir ese consumo eléctrico o en iniciar el cambio hacia las energías renovables, ya sea por motivos de ahorro económico o por concienciación ecológica, no sepa por dónde empezar.

Pero lo cierto es que tanto en Formentera como en Ibiza hay un lugar donde cualquier ciudadano, empresa o institución puede obtener la información y asistencia necesaria para lograr una transición energética que beneficie tanto al usuario como al medio ambiente. Se trata de las Oficinas para la Transición Energética de las Illes Balears (Oteib), que acaban de celebrar su segundo aniversario superando las 12.000 consultas, las más habituales sobre subvenciones para energías renovables, según datos del Govern balear.

En Formentera, la Oteib se encuentra situada en un pequeño local en el centro de la localidad de es Pujols, concretamente en la calle Roca Plana número 51, y atiende a los interesados los miércoles de 10 a 14 horas y de 15 a 17.30 horas en invierno. Inaugurada en julio de 2024, esta oficina es el lugar al que hay que dirigirse para cosas tan básicas como entender una factura de la electricidad en vistas a optimizarla y lograr una posible reducción del monto o para las más complicadas, como la tramitación de subvenciones para energías renovables.

Para los residentes en Ibiza interesados en estos servicios, la Oteib está situada en la calle Castilla número 12 y atiende los lunes, miércoles, jueves y viernes de 9 a 14 horas; y los martes de 9 a 14 horas y de 16 a 18.30 horas. También se puede solicitar información a través de las direcciones electrónicas: eivissa@oficinesenergia.cat o formentera@oficinesenergia.cat

«Traductor»

Esta iniciativa busca convertirse en un centro de apoyo que ayude a navegar la a veces complicada terminología de la Administración haciendo las veces de «traductor». «Proponemos un acompañamiento en el proceso de transición energética, el paso de una economía y una sociedad en general basada en la extracción y en la quema indiscriminada de combustibles fósiles a otra que utilice fuentes de energía renovables, limpias e infinitas», explica Miguel Ángel González Pablos, el técnico de la oficina de Formentera.

El proyecto tiene tres ejes básicos: la asistencia técnica a municipios; la organización de actividades de sensibilización a la ciudadanía; y el asesoramiento a la ciudadanía y a las empresas.

Por ejemplo, en la oficina de es Pujols se ofrecen las herramientas básicas para que cualquier persona pueda entender lo que paga en su factura de la luz y quizás reducir su consumo energético haciéndolo más eficaz. Igualmente, se brinda información sobre el derecho a la energía y ayuda para la tramitación del bono social.

Autoconsumo

Los proyectos de autoconsumo también necesitan de una orientación profesional para saber por dónde empezar. «Aquí facilitamos toda la información, todos los pasos que deben seguirse desde que surge la idea hasta que se completa».

El farragoso mundo de las subvenciones para instalaciones fotovoltaicas y eólicas, por ejemplo, precisa de una atención personalizada que ayude a entender una terminología alejada de la vida cotidiana, especialmente para gente mayor que padece la llamada «brecha digital» y agradece un contacto cara a cara con alguien que les sirva de guía durante todo el proceso, que suele tramitarse de manera telemática.

«Hoy en día es necesario un mínimo conocimiento de las herramientas informáticas para relacionarse con la Administración, y desde la Oteib se ponen las cosas fáciles para aquellos que tienen dificultades en este sentido, ofreciendo toda la información de base de manera gratuita para que después el usuario pueda tomar sus propias decisiones», concluye González.