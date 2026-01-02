Más de 1.400 consultas para optimizar el gasto en electricidad en las Oficinas para la Transición Energética de Ibiza y Formentera

Las Oficinas para la Transición Energética de las Illes Balears (Oteib) fueron puestas en marcha por la conselleria de Empresa, Empleo y Energía del Govern balear a través del Instituto Balear de la Energía (IBE) en noviembre de 2023 financiadas con los fondos Next Generation EU. Su objetivo es el asesoramiento, el acompañamiento y la sensibilización de la ciudadanía, empresas y municipios en materia de transición energética.

Tienen seis sedes fijas en el archipiélago (Formentera, Evissa, Palma, Manacor, Inca y Ciutadella) y una itinerante que ha llegado a 37 municipios en sus dos años de existencia. Según los datos facilitados por el Govern, desde su implantación, las oficinas han atendido más de 12.132 consultas y se ha llegado a 25.575 usuarios.

Un total de 10.700 de esas consultas han sido de particulares y empresas. De esta cifra, el 88% procedían de particulares y el 59% han sido presenciales. Por municipios, Palma concentra 5.275 consultas, seguida de Ibiza (1.235), Ciutadella (1.041), Inca (752), Manacor (625) y Formentera (187). Las más habituales han sido sobre subvenciones para energías renovables y movilidad, la red Melib y los autoconsumos compartidos.

Autoconsumo colectivo en Eivissa

Sobre este último aspecto, se trata del programa de autoconsumo colectivo del IBE que todavía no se ha implantado en Formentera, pero que sí cuenta con una instalación en Ibiza, concretamente en el CEIP Cervantes de Sant Antoni. Consiste en instalar placas fotovoltaicas en edificios públicos que generan una electricidad de la que se benefician a usuarios particulares de su entorno adheridos al proyecto.

Entre los servicios ofrecidos en las Oteib destacan el asesoramiento sobre facturas y buenas prácticas de consumo, la optimización de suministros municipales y los talleres formativos para la ciudadanía. También se ofrece información sobre eficiencia energética en el hogar, el bono social y el autoconsumo con herramientas como calculadoras e informes para dimensionar las instalaciones.