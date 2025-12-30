Diverespai Formentera: el mejor lugar para que los niños liberen la energía navideña

Un año más, los niños de Formentera tienen garantizado un lugar de esparcimiento donde quemar la energía que acumulan durante estos días de fiesta: el Diverespai.

Instalado en el polideportivo del instituto Marc Ferrer, en Sant Francesc, esta propuesta de castillos inflables y juegos tradicionales supone un espacio de diversión para los más pequeños de la familia, pero también de tranquilidad para los progenitores que, gracias al buen trabajo de los diez monitores que controlan y asisten los juegos, pueden relajarse charlando entre ellos o consultando sus móviles.

Un momento de juegos familiares que seguro que los niños recuerdan toda la vida / Pilar Martínez

Este año, Diverespai abrió sus puertas el pasado sábado 27 de diciembre y se podrá disfrutar hasta el 4 de enero de 10.30 a 13.30 horas por las mañanas y de 16 a 20 horas por las tardes. Las únicas dos excepciones son este miércoles 31 de diciembre, cuando solo estará abierto por la mañana y el 1 de enero de 2026, que permanecerá cerrado. Siguiendo la filosofía inclusiva e integradora de la propuesta, se ha reservado la "hora tranquila" de 16 a 17 horas: se silencia la música ambiental y se reduce la iluminación para adaptarse a los menores con alta sensibilidad a la intensidad acústica y lumínica.

Castillos gigantes

El polideportivo del único instituto de la isla es el emplazamiento perfecto para estos gigantescos hinchables, ya que tiene la amplitud necesaria y la seguridad que precisa una actividad dirigida a los niños. La empresa local Cabrioles es la encargada del evento y cada año varía la oferta de juegos para que los asiduos no se aburran. Para este año, ha instalado tres castillos gigantes con toboganes, zona de escalada y uno de ellos incluso con una pista americana en la que los niños pueden retarse y competir para ver quién llega a la meta en menos tiempo. Para los más pequeños hay dos castillos, igual de divertidos, pero de dimensiones más reducidas.

Uno de los castillos gigantes que los niños disfrutan en grupos acotados por tamaños para evitar incidentes / Pilar Martínez

Los castillos están recomendados para edades entre los 2 y los 12 años, pero pensando en los bebés se ha instalado también un pequeño parque con juegos adaptados a su edad y acotado por una valla. También hay juegos tradicionales, como un mini golf, un espacio para lanzar bolas a una pirámide de latas y otro para construir con bloques de madera.

El joven Marcos Antón, director del grupo de monitores que se ocupa de que todo vaya sobre ruedas en esta iniciativa del área de Juventud del Consell de Formentera, explica que la afluencia es prácticamente igual durante todos los días de la semana, con un repunte por las tardes. "Muchos niños vienen por la mañana acompañados de un familiar y por la tarde repiten con otro", observa. Uno de esos habituales cuenta que su hija de seis años viene dos veces al día "muy feliz porque, aunque llegue sola, siempre se encuentra con amigos y no para de jugar". Para los padres como él, el Diverespai representa "una vía de escape para que los niños quemen energía y después descansen mejor". Además, el espacio seguro y la "fantástica" labor de los monitores permite "despreocuparse de todo" al menos durante un rato.

Otro de los castillos hiflables que forman parte del Diverespai de este año / Pilar Martínez

Los niños, por su parte, lo tienen claro: "Es lo mejor de las Navidades, no me lo pierdo ningún año", asegura una pequeña de mejillas sonrosadas por el acaloramiento que provoca correr, saltar y reír en buena compañía.