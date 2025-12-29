El granizo llega también a Formentera

El granizo ha vuelto a ser protagonista este lunes en las Pitiusas. En las primeras horas del día se ha registrado caída de granizo en Ibiza, puntualmente de la zona de Sant Rafel, donde la tormenta ha sido breve pero intensa.

Horas más tarde, el mismo fenómeno meteorológico se ha registrado en Formentera, en una mañana marcada por la inestabilidad meteorológica no solo en las islas Baleares, sino también en gran parte del área mediterránea.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo en Ibiza y Formentera por lluvias y tormentas, un escenario que, según advierten, aún puede venir acompañado de granizo pequeño. El aviso permanecerá vigente hasta las 17.59 horas.

Aemet advierte además del riesgo de precipitaciones intensas en periodos cortos, con probabilidades de caída de 20 litros de agua por metro cuadrado en una hora.

Con el aviso en marcha, se recomienda extremar la precaución en desplazamientos y actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas a chubascos y tormentas.