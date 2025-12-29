El tiempo
El granizo llega también a Formentera
Las lluvias y tormentas no cesan en las Pitiusas
El granizo ha vuelto a ser protagonista este lunes en las Pitiusas. En las primeras horas del día se ha registrado caída de granizo en Ibiza, puntualmente de la zona de Sant Rafel, donde la tormenta ha sido breve pero intensa.
Horas más tarde, el mismo fenómeno meteorológico se ha registrado en Formentera, en una mañana marcada por la inestabilidad meteorológica no solo en las islas Baleares, sino también en gran parte del área mediterránea.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo en Ibiza y Formentera por lluvias y tormentas, un escenario que, según advierten, aún puede venir acompañado de granizo pequeño. El aviso permanecerá vigente hasta las 17.59 horas.
Aemet advierte además del riesgo de precipitaciones intensas en periodos cortos, con probabilidades de caída de 20 litros de agua por metro cuadrado en una hora.
Con el aviso en marcha, se recomienda extremar la precaución en desplazamientos y actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas a chubascos y tormentas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Frita de pulpo, arroz de matanzas y torrada para el día grande
- Las consecuencias para Formentera de la pérdida de la concesión de servicios de playa que incluye a los quioscos
- La Justicia tumba todas las sanciones impuestas por el Govern al quiosco El Pirata de Formentera durante la pandemia del covid
- Vuelca una furgoneta en ses Salines de Formentera
- Los quioscos de Formentera, en situación límite tras un informe del Govern que propone retirar la concesión por las irregularidades detectadas
- Lujo y tradición mediterránea: así es la casa con vistas al mar y muros de piedra seca que se vende por 2 millones en Formentera
- La APB prepara una licitación para el servicio marítimo de la línea entre Ibiza y Formentera
- Unas fiestas hechas por y para el pueblo de Formentera