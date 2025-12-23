Roxana Mouriño comparte desde Formentera sus raíces musicales y vitales

La guitarrista y cantautora Roxana Mouriño habla pausado y suave, con un lejano deje gallego que no desaparece a pesar de sus orígenes argentinos y de los años que lleva residiendo y trabajando en Formentera. Esa tranquilidad que transmite su discurso la lleva a su forma de crear: sin pausa pero sin prisa.

Ya hace un año que sacó su primer EP (Extended Play), el primer «fascículo» de su disco ‘Raíces de Mar’. Ese trabajo se llamaba ‘Mar’ y presentaba cuatro temas intimistas, autobiográficos e introvertidos donde se hablaba también de su parte migrante y, por extensión, de todos aquellos que en algún momento han tenido que dejar sus lugares de origen.

Ahora está lista para compartir la segunda y última parte de esta entrega por capítulos que, con el nombre ‘Raíces’, cierra este círculo creativo y seguro que abre otros muchos más.

Dos epés

«Por motivos laborales no pude sacar mi disco al completo cuando empecé a grabarlos, por eso decidí sacar un primer EP en lugar de esperar y sacarlo todo junto», explica Mouriño. «Sin proponérmelo, esos primeros cuatro temas tenían un estilo mucho más intimista que los cinco que vienen ahora», considera, «así que me di cuenta después de que no había sido solo una cuestión práctica, sino que hacer dos epés tenía todo el sentido del mundo a nivel de comunicación, de expresar todo lo que quería decir».

La guitarrista y cantautora Roxana Mouriño en una imagen promocional / Alejandro Marí Escalera

En este nuevo trabajo, esta artista y profesora de guitarra ha querido volver hacia la tierra de donde procede: Galicia. Su manera de describir ese arraigo es a través de los diferentes géneros musicales que han acompañado su camino hacia la madurez. «El primer tema está inspirado en Brasil, un mundo vastísimo de cultura, música e incluso de vínculo con el idioma que me alimentó en la fase más temprana de mi vida» comparte. El siguiente tema nos lleva a Cuba, «a la sencillez de la Nueva y Vieja Trova Santiaguera» y de allí a Seattle, en Estados Unidos, para escuchar una canción titulada ‘Mi vida sin mí’ del más puro estilo Nirvana, una banda legendaria que también ha inspirado a esta compositora. Con ‘Canta el corazón’ y ‘Por fin’ se pone el punto y final a un proyecto de esta creadora que seguro que no será el último.

Libro y código QR

El año 2026 es el elegido para que el proyecto que aúna ‘Mar’ y ‘Raíces’ salga a la luz de una manera muy original: Se pondrá a la venta un libro con las letras de los poemas-canciones que componen el disco traducidos a todos los idiomas que han acompañado a Roxana Mouriño en su vida. En ese libro habrá un código QR para que los compradores puedan acceder a la música. También habrá algunas copias a CD para quien las quiera, una solución creativa para un mercado complicado que obliga a reinventarse continuamente.