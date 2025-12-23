Esto es lo que necesitas para hacer deporte en espacios públicos de Formentera

El Consell de Formentera ha aprobado una ordenanza municipal que regula el uso de los parques públicos y zonas verdes urbanas para llevar a cabo actividades físicas y deportivas dirigidas.

La nueva ordenanza limita además la realización de estas actividades a cuatro sitios de la isla: el parque Illes Pitiüses de la Savina, el parque Frank Jackson de Sant Francesc, el de ses Bardetes; y la zona de calistenia del Skatepark, también en Sant Francesc.

Hacer ejercicio en grupos de más de 12 personas, practicar artes marciales o entrenar a un animal está completamente prohibido y, para cualquier otro tipo de actividad, como por ejemplo el yoga, deberá solicitarse una autorización.

Un grupo de personas se ejercitan en un lugar público / JA RIERA

Para conseguir esta autorización, los interesados deben registrarse en el Censo de actividades físicas y deportivas del Consell insular, pagar una tasa por el uso temporal de espacio público urbano, y presentar los siguientes documentos en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC):

Una declaración en la que se asume la responsabilidad por posibles daños al espacio o a terceros

Identificación y titulación reconocida para impartir actividades físicas

Seguro de responsabilidad civil vigente

Proyecto de la actividad con los horarios previstos y el material que se utilizará

Quienes infrinjan alguna de las reglas estipuladas corren el riesgo de ser sancionados con multas que van desde los 100 euros, por ejemplo, si superan el número máximo de participantes, hasta los 3.000 euros en caso de no estar registrados, causar daños graves, utilizar elementos prohibidos o reincidir en alguna de las faltas.