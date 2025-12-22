Vuelca una furgoneta en ses Salines de Formentera
El suceso tuvo lugar este domingo
Una furgoneta Renault Kangoo volcó ayer domingo por la tarde en la carretera que atraviesa ses Salines, en el sur de la isla de Formentera.
Parece ser que el conductor del vehículo perdió el control y volcó con su coche completamente, quedando éste sobre el techo.
Este tramo de la carretera de ses Salines ha sido escenario de otros accidentes en años anteriores debido a su estrechez y la proximidad de canales y salinas.
