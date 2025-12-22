Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sólo podrás practicar deporte en grupo en estos parques

Una ordenanza municipal prohíbe realizar actividades físicas organizadas o dirigidas en los parques públicos urbanos

Un grupo de personas haciendo yoga en un parque

Un grupo de personas haciendo yoga en un parque / DI

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Formentera

Tras la aprobación el pasado jueves en el pleno ordinario de Consell de Formentera de la Ordenanza reguladora de uso de los parques públicos urbanos para realizar actividades físicas dirigidas y organizadas, ningún particular podrá reunir a un grupo de aficionados y ponerse a hacer yoga, realizar estiramientos o cualquier otro tipo de actividad deportiva en los espacios propiedad o bajo gestión de la institución insular. Tan solo estará permitido, siempre que se cumplan una serie de requisitos y se haya pagado una tasa, en estos únicos cuatro espacios incluidos en la normativa.

El Consell de Formentera en una imagen de archivo

El Consell de Formentera en una imagen de archivo / DI

Los parques donde sí se podrá hacer deporte en compañía de no más de 12 personas, con una periodicidad determinada, dirigido por un monitor o entrenador y con una finalidad lucrativa o no son:

  • El parque Illes Pitiüses. Situado a la entrada de la población de la Savina, es un parque urbano con equipamiento para niños y también varios aparatos para entrenamiento de calistenia. Tiene un perímetro de 32 metros.
  • El parque Frank Jackson. Un parque urbano frente al instituto Marc Ferrer de Sant Francesc al que numerosos niños acuden cada tarde al encontrarse en el núcleo de la localidad y frente al polideportivo del centro escolar donde se llevan a cabo numerosas actividades extraescolares. Según la ordenanza municipal, el área en la que se pueden realizar actividades dirigidas previa obtención de un permiso es una zona arbolada situada junto al parque infantil y tiene una superficie de 458m2, con un perímetro total de 86 metros. El presidente del Consell, Óscar Portas, adelantó hace unas semanas que este parque forma parte de una Unidad de actuación, es decir, un proyecto de urbanización, por lo cual está previsto su traslado a otro emplazamiento cuando comiencen las obras de desarrollo urbano.
  • El parque de ses Bardetes, a las afueras de Sant Francesc. El plano incluido en la ordenanza municipal señala como área apta para hacer deporte en grupo una parcela junto al parque infantil. Con suelo de tierra y escaso arbolado, el perímetro es de 84 metros y el área total de 445m2.
  • El último lugar donde se podrán realizar actividades organizadas es una parte del Skatepark, concretamente la zona destinada a la calistenia. Tiene un perímetro de 55 metros y una superficie total de 240 metros. Tanto este elemento como el resto que componen el Skatepark están situados junto a la circunvalación que bordea la localidad de Sant Francesc y no tienen ningún tipo de sombreado o arbolado, de manera que durante gran parte del año solo se puede utilizar a primera y última hora de día, por el calor reinante.

