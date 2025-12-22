Sólo podrás practicar deporte en grupo en estos parques

Tras la aprobación el pasado jueves en el pleno ordinario de Consell de Formentera de la Ordenanza reguladora de uso de los parques públicos urbanos para realizar actividades físicas dirigidas y organizadas, ningún particular podrá reunir a un grupo de aficionados y ponerse a hacer yoga, realizar estiramientos o cualquier otro tipo de actividad deportiva en los espacios propiedad o bajo gestión de la institución insular. Tan solo estará permitido, siempre que se cumplan una serie de requisitos y se haya pagado una tasa, en estos únicos cuatro espacios incluidos en la normativa.

El Consell de Formentera en una imagen de archivo / DI

Los parques donde sí se podrá hacer deporte en compañía de no más de 12 personas, con una periodicidad determinada, dirigido por un monitor o entrenador y con una finalidad lucrativa o no son: