A esta cuantiosa multa te enfrentas si haces deporte en grupo en Formentera sin permiso

Una nueva ordenanza municipal restringe las actividades físicas grupales y dirigidas a cuatro parques de la isla y hace obligatorio contar con un permiso previo

Un grupo de personas se ejercitan en un lugar público en Ibiza en una imagen de archivo

Un grupo de personas se ejercitan en un lugar público en Ibiza en una imagen de archivo / JA RIERA

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Tras la aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del uso de los parques públicos urbanos de Formentera para realizar actividad física organizada o dirigida, toda persona que infrinja las normas establecidas se arriesgará a una serie de sanciones.

Así, practicar artes marciales o entrenar a un animal está completamente prohibido en los parques públicos y, para cualquier otro tipo de actividad, como por ejemplo el yoga, deberán cumplirse una serie de normas como estar inscrito en el Censo de actividades físicas y deportivas del Consell Insular, tener una titulación y un seguro y pagar unas tasas. Además, hay que comunicar conseguir una autorización previa.

El cumplimiento de estas normas estará controlado por la Policía Local y los inspectores del Consell, que pueden levantar actas que se conviertan en propuestas de sanción con las siguientes multas:

  • Infracción leve, penada con entre 100 y 400 euros: Por ejemplo superar hasta el 30% el número máximo de participantes, establecido en 12 personas; incumplir el horario autorizado de manera esporádica (hasta 15 minutos); no retirar todo el material utilizado al finalizar la actividad, o no comunicar cambios menores en la actividad autorizada.
  • Infracción grave, con multa de entre 401 y 1.000 euros: Superar el aforamiento entre un 31% y un 60%; utilizar música o equipamiento electrónico no autorizado; dañar levemente el mobiliario urbano o el espacio público; no tener seguro de responsabilidad vigente o incumplir reiteradamente los horarios o ubicaciones autorizadas.
  • Infracción muy grave, con sanciones de entre 1.001 y 3.000 euros y la posibilidad de suspensión de la actividad hasta 12 meses: Realizar actividades comerciales sin autorización; reincidencia en infracciones graves; causar daños graves al espacio público; hacer uso de fuego, fuentes de calor o de otros elementos prohibidos; impedir el libre paso de viandantes o servicios de emergencia; o desarrollar actividades excluidas expresamente, como artes marciales, actividades con animales o con maquinaria fija.

