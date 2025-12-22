A esta cuantiosa multa te enfrentas si haces deporte en grupo en Formentera sin permiso

Tras la aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del uso de los parques públicos urbanos de Formentera para realizar actividad física organizada o dirigida, toda persona que infrinja las normas establecidas se arriesgará a una serie de sanciones.

Así, practicar artes marciales o entrenar a un animal está completamente prohibido en los parques públicos y, para cualquier otro tipo de actividad, como por ejemplo el yoga, deberán cumplirse una serie de normas como estar inscrito en el Censo de actividades físicas y deportivas del Consell Insular, tener una titulación y un seguro y pagar unas tasas. Además, hay que comunicar conseguir una autorización previa.

El cumplimiento de estas normas estará controlado por la Policía Local y los inspectores del Consell, que pueden levantar actas que se conviertan en propuestas de sanción con las siguientes multas: