Estos son los únicos parques de Formentera en los que se puede hacer deporte en grupo

Tras la aprobación el pasado jueves en el pleno ordinario de Consell de Formentera de la Ordenanza reguladora de uso de los parques públicos urbanos para realizar actividades físicas dirigidas y organizadas, ningún particular podrá reunir a un grupo de aficionados y ponerse a hacer yoga, realizar estiramientos o cualquier otro tipo de actividad deportiva en los espacios propiedad o bajo gestión de la institución insular. Tan solo estará permitido, siempre que se cumplan una serie de requisitos y se haya pagado una tasa, en estos únicos cuatro espacios incluidos en la normativa.

Los parques donde sí se podrá hacer deporte en compañía de no más de 12 personas, con una periodicidad determinada, dirigido por un monitor o entrenador y con una finalidad lucrativa o no son: