Estos son los únicos parques de Formentera donde se puede hacer deporte en grupo
Una ordenanza municipal prohíbe realizar actividades físicas organizadas o dirigidas en los parques públicos urbanos
Tras la aprobación el pasado jueves en el pleno ordinario de Consell de Formentera de la Ordenanza reguladora de uso de los parques públicos urbanos para realizar actividades físicas dirigidas y organizadas, ningún particular podrá reunir a un grupo de aficionados y ponerse a hacer yoga, realizar estiramientos o cualquier otro tipo de actividad deportiva en los espacios propiedad o bajo gestión de la institución insular. Tan solo estará permitido, y siempre que se cumplan una serie de requisitos, se haya pagado una tasa y se utilice alguno de los únicos cuatro espacios incluidos en la normativa.
Los parques donde sí se podrá hacer deporte en compañía de no más de 12 personas, con una periodicidad determinada, dirigido por un monitor o entrenador y con una finalidad lucrativa o no son:
- El parque Illes Pitiüses. Situado a la entrada de la población de la Savina, es un parque urbano con equipamiento para niños y también varios aparatos para entrenamiento de calistenia. Tiene un perímetro de 32 metros.
- El parque Frank Jackson. Un parque urbano frente al I.E.S. Marc Ferrer de Sant Francesc donde numerosos niños acuden cada tarde al encontrarse en el núcleo de la localidad y frente al polideportivo del centro escolar donde se llevan a cabo numerosas actividades extraescolares. Según la ordenanza municipal, el área donde se puede realizar actividades dirigidas previa obtención de un permiso es una zona arbolada situada junto al parque infantil y tiene una superficie de 458m2, con un perímetro total de 86 metros. El presidente del Consell, Óscar Portas, adelantó hace unas semanas que este parque forma parte de una Unidad de actuación, es decir, un proyecto de urbanización, por lo cual está previsto su traslado a otro emplazamiento cuando comiencen las obras de desarrollo urbano.
- El parque de ses Bardetes, a las afueras de Sant Francesc. El plano incluido en la ordenanza municipal señala como área apta para hacer deporte en grupo una parcela junto al parque infantil. Con suelo de tierra y escaso arbolado, el perímetro es de 84 metros y el área total de 445m2.
- El último lugar donde se podrán realizar actividades organizadas es una parte del Skatepark, concretamente la zona destinada a la calistenia. Tiene un perímetro de 55 metros y una superficie total de 240 metros. Tanto este elemento como el resto que componen el Skatepark están situados junto a la circunvalación que bordea la localidad de Sant Francesc y no tienen ningún tipo de sombreado o arbolado, de manera que durante gran parte del año solo se puede utilizar a primera y última hora de día, por el calor reinante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Frita de pulpo, arroz de matanzas y torrada para el día grande
- Las consecuencias para Formentera de la pérdida de la concesión de servicios de playa que incluye a los quioscos
- La Justicia tumba todas las sanciones impuestas por el Govern al quiosco El Pirata de Formentera durante la pandemia del covid
- Los quioscos de Formentera, en situación límite tras un informe del Govern que propone retirar la concesión por las irregularidades detectadas
- Lujo y tradición mediterránea: así es la casa con vistas al mar y muros de piedra seca que se vende por 2 millones en Formentera
- Rescatan un cadáver y restos de otro en aguas de Formentera
- La APB prepara una licitación para el servicio marítimo de la línea entre Ibiza y Formentera
- Unas fiestas hechas por y para el pueblo de Formentera