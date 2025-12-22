Formentera rebaja a casi la mitad los pacientes en lista de espera para el especialista: de 350 a 185

El Hospital de Formentera ha registrado en los datos de diciembre una bajada del 47,14% en el número total de pacientes en lista de espera para consultas externas respecto a los datos de hace un año, según han informado desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) en un comunicado. Así, hace doce meses había 350 personas esperando una consulta con el especialista y hoy esa cifra se ha rebajado hasta las 185 personas.

En el tramo de personas que esperan más de 60 días, la disminución ha sido del 77,85%, y ha pasado de contabilizar 149 usuarios a principios de diciembre del año pasado a las 33 de primeros de diciembre de este año.

La demora media también ha registrado una disminución, en este caso del 61,68% y de 87,5 días se ha pasado a 33,5, es decir aproximadamente dos meses menos.

En cuanto a los datos de la lista de espera quirúrgica también se confirma una bajada generalizada de todos los parámetros.

De esta manera, el número total de personas a la espera de una operación ha bajado un 62,5% respecto a datos de hace un año. En diciembre de 2024 había 48 personas en la lista de espera quirúrgica y hoy esa cifra ha bajado hasta las 18 personas.

La demora media para una operación ha disminuido un 18,7% en el corte de diciembre. Hace un año los ciudadanos de la isla de Formentera esperaban 65,23 días para ser operados y hoy la demora se sitúa en los 53 días, doce días menos.

En uno de los tramos más sensibles, el de personas que esperan más de 180 días para operarse ha quedado a cero y hace un año había dos personas.

Nueve servicios están por debajo de los 20 días

Destaca en el corte de diciembre que nueve servicios médicos están por debajo de los veinte días de demora en el Hospital de Formentera, según apuntan desde Asef.

Así, el servicio de Cirugía general y del aparato digestivo registra en diciembre de este año 12 días de demora cuando hace un año contabilizaba 174 días de demora, es decir ha disminuido un 93,12%.

Traumatología y Cirugía Ortopédica es otro de los servicios en los que la bajada ha sido más acusada y ha pasado de los 103,17 días registrados en diciembre de 2024 a los 12 días de demora actuales, lo que supone una disminución del 88,4%.

Dermatología también confirma una reducción del 74,8% y pasa de tener una demora media de 70,15 días a los 17,6 días de diciembre de este año.

Hematología reduce un 94,8% la demora para consultas y de 77 días de demora hace doce meses tiene actualmente 4 días de demora.

Psiquiatría baja un 86% la demora y la sitúa en 5 días frente a los 35,8 de hace un año.

Rehabilitación pasa de 32,4 días de demora a los 11,5 días actuales con una disminución del 64,4%.

Otro de los servicios con menos demora es Pediatría, que ahora tiene dos días, igual que hace un año.

Con 4,1 días de demora está Ginecología y Obstetricia, un 42,13% menos que hace un año que tenía 7,2 días de demora.

Por último, Cardiología registra un 47,3% de reducción de la demora y ha pasado de 33,8 días hace un años a registrar 17,8 días de demora media en diciembre de 2025.