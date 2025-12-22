Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Coto al deporte en grupo al aire libre en Formentera: sólo en cuatro parques y con permiso

El Consell Insular exige una autorización, el pago de tasas y amenaza con multas de entre 100 y 3.000 euros para las infracciones

Imagen de archivo de una clase de yoga colectiva en el puerto de la Savina

Imagen de archivo de una clase de yoga colectiva en el puerto de la Savina / CIF

Pilar Martínez

Pilar Martínez

El Consell de Formentera ha preparado una ordenanza municipal que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín oficial de las Illes Balears (Boib) y que regula el uso de los parques públicos y zonas verdes urbanas para llevar a cabo actividades físicas y deportivas dirigidas. En concreto, la normativa prohíbe que un grupo de personas, que nunca podrá ser superior a 12, practique una actividad como puede ser yoga, estiramientos o caminatas guiadas sin haber obtenido con anterioridad un permiso municipal y haber pagado las tasas pertinentes. Si no se cumplen los requisitos establecidos, el organizador de la actividad podrá recibir una multa de entre 100 y 3.000 euros.

La nueva ordenanza limita además la realización de estas actividades organizadas a cuatro enclaves de la isla: el parque Illes Pitiüses de la Savina, el parque Frank Jackson de Sant Francesc, el de ses Bardetes; y la zona de calistenia del Skatepark, también en Sant Francesc. Fuera de estos cuatro espacios públicos urbanos no están permitidas las clases comunales organizadas, ni siquiera gratuitas. Las playas y otros espacios naturales protegidos se regirán por su normativa específica.

Ni artes marciales ni animales

En la nueva normativa quedan expresamente prohibidas las actividades con música; el uso de maquinaria o aparatos físicos propios; la lucha y las artes marciales; y las actividades que impliquen el uso de animales, como las rutas ecuestres o el entrenamiento de perros (Agility). Tampoco se pueden utilizar velas, varas de incienso, antorchas o radiadores.

Autorización y multas

Para conseguir la autorización, los interesados en usar estos espacios públicos deben estar registrados en el Censo de actividades físicas y deportivas del Consell insular y presentar en la Oficina de atención ciudadana (OAC) los siguientes documentos:

  • Una declaración responsable en la que se asume la responsabilidad por los posibles daños al espacio o a terceros
  • Identificación y titulación reconocida para impartir actividades físicas
  • Seguro de responsabilidad civil vigente
  • Proyecto de la actividad con los horarios previstos y el material que se utilizará

Además, tendrá que pagar la tasa pública por el uso temporal de espacio público urbano.

Los inspectores del Consell insular y la Policía Local velarán por el cumplimiento de la ordenanza y, de no ser así, podrán levantar actas que podrán suponer sanciones de entre 100 y 400 euros si son leves; de entre 401 y 1.000 euros si son consideradas graves; y de entre 1.001 y 3.000 euros y/o la suspensión de la actividad si son faltas muy graves.

