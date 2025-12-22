Coto al deporte en grupo al aire libre en Formentera: sólo en cuatro parques y con permiso

El Consell de Formentera ha preparado una ordenanza municipal que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín oficial de las Illes Balears (Boib) y que regula el uso de los parques públicos y zonas verdes urbanas para llevar a cabo actividades físicas y deportivas dirigidas. En concreto, la normativa prohíbe que un grupo de personas, que nunca podrá ser superior a 12, practique una actividad como puede ser yoga, estiramientos o caminatas guiadas sin haber obtenido con anterioridad un permiso municipal y haber pagado las tasas pertinentes. Si no se cumplen los requisitos establecidos, el organizador de la actividad podrá recibir una multa de entre 100 y 3.000 euros.

La nueva ordenanza limita además la realización de estas actividades organizadas a cuatro enclaves de la isla: el parque Illes Pitiüses de la Savina, el parque Frank Jackson de Sant Francesc, el de ses Bardetes; y la zona de calistenia del Skatepark, también en Sant Francesc. Fuera de estos cuatro espacios públicos urbanos no están permitidas las clases comunales organizadas, ni siquiera gratuitas. Las playas y otros espacios naturales protegidos se regirán por su normativa específica.

Ni artes marciales ni animales

En la nueva normativa quedan expresamente prohibidas las actividades con música; el uso de maquinaria o aparatos físicos propios; la lucha y las artes marciales; y las actividades que impliquen el uso de animales, como las rutas ecuestres o el entrenamiento de perros (Agility). Tampoco se pueden utilizar velas, varas de incienso, antorchas o radiadores.

Autorización y multas

Para conseguir la autorización, los interesados en usar estos espacios públicos deben estar registrados en el Censo de actividades físicas y deportivas del Consell insular y presentar en la Oficina de atención ciudadana (OAC) los siguientes documentos:

Una declaración responsable en la que se asume la responsabilidad por los posibles daños al espacio o a terceros

en la que se asume la responsabilidad por los posibles daños al espacio o a terceros Identificación y titulación reconocida para impartir actividades físicas

reconocida para impartir actividades físicas Seguro de responsabilidad civil vigente

vigente Proyecto de la actividad con los horarios previstos y el material que se utilizará

Además, tendrá que pagar la tasa pública por el uso temporal de espacio público urbano.

Los inspectores del Consell insular y la Policía Local velarán por el cumplimiento de la ordenanza y, de no ser así, podrán levantar actas que podrán suponer sanciones de entre 100 y 400 euros si son leves; de entre 401 y 1.000 euros si son consideradas graves; y de entre 1.001 y 3.000 euros y/o la suspensión de la actividad si son faltas muy graves.