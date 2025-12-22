Coto al deporte en grupo al aire libre en Formentera: sólo en cuatro parques y con permiso
El Consell Insular exige una autorización, el pago de tasas y amenaza con multas de entre 100 y 3.000 euros para las infracciones
El Consell de Formentera ha preparado una ordenanza municipal que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín oficial de las Illes Balears (Boib) y que regula el uso de los parques públicos y zonas verdes urbanas para llevar a cabo actividades físicas y deportivas dirigidas. En concreto, la normativa prohíbe que un grupo de personas, que nunca podrá ser superior a 12, practique una actividad como puede ser yoga, estiramientos o caminatas guiadas sin haber obtenido con anterioridad un permiso municipal y haber pagado las tasas pertinentes. Si no se cumplen los requisitos establecidos, el organizador de la actividad podrá recibir una multa de entre 100 y 3.000 euros.
La nueva ordenanza limita además la realización de estas actividades organizadas a cuatro enclaves de la isla: el parque Illes Pitiüses de la Savina, el parque Frank Jackson de Sant Francesc, el de ses Bardetes; y la zona de calistenia del Skatepark, también en Sant Francesc. Fuera de estos cuatro espacios públicos urbanos no están permitidas las clases comunales organizadas, ni siquiera gratuitas. Las playas y otros espacios naturales protegidos se regirán por su normativa específica.
Ni artes marciales ni animales
En la nueva normativa quedan expresamente prohibidas las actividades con música; el uso de maquinaria o aparatos físicos propios; la lucha y las artes marciales; y las actividades que impliquen el uso de animales, como las rutas ecuestres o el entrenamiento de perros (Agility). Tampoco se pueden utilizar velas, varas de incienso, antorchas o radiadores.
Autorización y multas
Para conseguir la autorización, los interesados en usar estos espacios públicos deben estar registrados en el Censo de actividades físicas y deportivas del Consell insular y presentar en la Oficina de atención ciudadana (OAC) los siguientes documentos:
- Una declaración responsable en la que se asume la responsabilidad por los posibles daños al espacio o a terceros
- Identificación y titulación reconocida para impartir actividades físicas
- Seguro de responsabilidad civil vigente
- Proyecto de la actividad con los horarios previstos y el material que se utilizará
Además, tendrá que pagar la tasa pública por el uso temporal de espacio público urbano.
Los inspectores del Consell insular y la Policía Local velarán por el cumplimiento de la ordenanza y, de no ser así, podrán levantar actas que podrán suponer sanciones de entre 100 y 400 euros si son leves; de entre 401 y 1.000 euros si son consideradas graves; y de entre 1.001 y 3.000 euros y/o la suspensión de la actividad si son faltas muy graves.
Suscríbete para seguir leyendo
- Frita de pulpo, arroz de matanzas y torrada para el día grande
- Las consecuencias para Formentera de la pérdida de la concesión de servicios de playa que incluye a los quioscos
- La Justicia tumba todas las sanciones impuestas por el Govern al quiosco El Pirata de Formentera durante la pandemia del covid
- Los quioscos de Formentera, en situación límite tras un informe del Govern que propone retirar la concesión por las irregularidades detectadas
- Lujo y tradición mediterránea: así es la casa con vistas al mar y muros de piedra seca que se vende por 2 millones en Formentera
- Rescatan un cadáver y restos de otro en aguas de Formentera
- La APB prepara una licitación para el servicio marítimo de la línea entre Ibiza y Formentera
- Unas fiestas hechas por y para el pueblo de Formentera