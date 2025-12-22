Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Formentera impulsa un nuevo programa de formación en atención sociosanitaria

Un curso teórico y práctico forma a diez alumnos en atención a personas dependientes en instituciones sociales

Entrada de la oficina del SOIB en Formentera

Entrada de la oficina del SOIB en Formentera / Carmelo Convalia

Pilar Martínez

Pilar Martínez

El Consell de Formentera, a través del área de Desarrollo Local, ha puesto en marcha una nueva edición del programa mixto de Formación y Empleo en Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, una iniciativa financiada por el Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB).

El proyecto, que comenzó el pasado martes 16 de diciembre, se desarrollará hasta el 15 de julio de 2026 y está dirigido a diez personas en situación de desempleo que durante siete meses combinarán formación teórica y práctica con trabajo efectivo mediante un contrato de formación y aprendizaje.

El SOIB ha concedido una subvención de 140.866 euros para la ejecución de este programa, que se enmarca en la convocatoria SOIB Formación en alternancia en el sector público instrumental, las entidades locales y el tercer sector de acción social para el periodo 2025-2026. La iniciativa está cofinanciada con fondos de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Experiencia laboral remunerada

El objetivo principal del programa es mejorar la empleabilidad de quienes participan ofreciéndoles una experiencia laboral remunerada y una formación oficial que les permitirá obtener el certificado de profesionalidad de grado C en Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (SSCS0208), una titulación con una elevada demanda en el sector. El programa se incluye en la línea 2 de la convocatoria, destinada a personas desempleadas, con prioridad para mayores de 52 años y para el colectivo de entre 30 y 52 años.

Con esta nueva edición, el Consell de Formentera y el SOIB refuerzan su compromiso con la dinamización de la oferta formativa de la isla y con la respuesta a las necesidades del sector sociosanitario, considerado estratégico. Además de facilitar la inserción laboral cualificada de las personas participantes, el programa contribuye a crear una bolsa de profesionales formados para atender a los colectivos más vulnerables de Formentera, en línea con las políticas activas de empleo que combinan formación y experiencia profesional práctica.

