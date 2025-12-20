Un año de crisis en la residencia de mayores Es Brolls de Formentera sin aparente solución

Se cumple un año desde que se hizo pública la complicada situación que se vivía en la residencia de mayores Es Brolls de Formentera debido en gran parte a un cambio en el horario laboral decidido por la gestión del centro que las trabajadoras no aceptaban. Durante estos meses se han sucedido tres directores que, al parecer, tampoco han conseguido dar con una organización adecuada de la plantilla de 14 auxiliares sociosanitarias, una mayoría de las cuales asegura haber ido «de Guatemala a Guatepeor» con los sucesivos cambios introducidos.

Este viernes tuvo lugar una reunión entre el equipo directivo y algunas de las trabajadoras de la institución que sirvió, según cuentan las asistentes, para constatar «la mala organización que hay y que al final sufren los usuarios».

A pesar de que desde la dirección se insiste en que se cumplen los ratios establecidos, lo cierto es que, debido a los turnos actuales, cualquier ausencia por baja laboral o vacaciones lleva a situaciones como la vivida hace unos días, cuando una de las trabajadoras se encontró sola en el turno de mañana para levantar y asear a los 18 usuarios. «Pidieron a la auxiliar administrativa que ayudara a hacer las higienes, algo completamente irregular porque no tiene formación para ello». El jueves eran solo dos las sociosanitarias, por lo cual terminaron de levantar a los mayores a las 12 y media del mediodía.

El pasado mes de noviembre, la consellera de Bienestar Social, Cristina Costa, admitió en una comparecencia junto a la directora del centro, Amada Marcos, la existencia de «cosas que no funcionan», a raíz de un informe de Inspección de Trabajo y tras la salida sin supervisión de una de las usuarias. Se informó en ese momento de que se iban a adquirir unas pulseras de geolocalización para evitar hechos similares, dispositivos que a día de hoy no están en uso.

También explicó Costa que se había solicitado asistencia a la Fundación de atención y soporte a la dependencia del Govern balear, una ayuda que por el momento se ha concretado en «asesoramiento» telefónico y presencial de los técnicos del Govern sobre cómo elaborar los turnos de trabajo y como cubrir las bajas, según contestó Costa durante el pleno del jueves a preguntas del PSOE.

«No hacen más que hablar y hablar, pero la residencia no funciona bien y los usuarios, que son personas mayores que necesitan asistencia, no pueden estar sufriendo ni un día más esta falta de organización», lamenta una de las trabajadoras.

«El problema es que hay muy mala organización», coinciden desde el sindicato UGT, adelantando que hay otra reunión prevista para el próximo 23 de diciembre.