La Guardia Civil reclama un complemento específico para los agentes destinados a Formentera

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha recibido este viernes al delegado en Illes Balears de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Iván Fidalgo, en el marco del diálogo institucional permanente para analizar la situación de los cuerpos de seguridad en la isla y las principales necesidades de sus plantillas, especialmente en lo relativo a la falta de efectivos.

Durante el encuentro, el delegado de la AEGC ha querido agradecer expresamente la iniciativa del Consell Insular para la adquisición de un terreno destinado a la construcción de viviendas para agentes, una actuación que ha calificado como clave para dar respuesta a una reivindicación histórica y estructural, directamente vinculada a las dificultades para cubrir y mantener plazas en Formentera.

Asimismo, Fidalgo se ha interesado por el estado actual del proceso de adquisición y ha valorado positivamente el esfuerzo institucional orientado a facilitar el arraigo y la estabilidad de los efectivos destinados a la isla, en un contexto marcado por el elevado coste de la vida en comparación con otros territorios.

En este sentido, el delegado de la AEGC ha señalado la necesidad de que el Gobierno central incorpore un complemento específico para los agentes destinados a Formentera, como medida fundamental para garantizar la cobertura de plazas y la continuidad de las plantillas.

En relación con la gestión de la llegada de migrantes y embarcaciones precarias, Fidalgo ha reconocido que actualmente no existen suficientes recursos humanos para atender esta realidad de manera adecuada. Ha subrayado que, en Formentera, la primera atención recae directamente en la Guardia Civil, al no disponer de un servicio operativo de Cruz Roja, lo que obliga a destinar agentes a estas tareas cada vez que se produce una llegada y reduce la capacidad de respuesta en otros ámbitos de la seguridad ciudadana.

Destacamento de Tráfico

Durante la reunión, el delegado de la AEGC también ha lamentado que este verano la isla no haya contado con un destacamento de Tráfico destinado a Formentera, una reivindicación que el presidente insular ha trasladado en reiteradas ocasiones.

Por su parte, el presidente del Consell Insular ha reiterado el firme compromiso de la institución con la seguridad ciudadana y con el apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, coincidiendo en la necesidad de abordar estas carencias desde una perspectiva coordinada, estructural y con el respaldo de las administraciones competentes.

Óscar Portas ha subrayado que la comunicación constante y la colaboración institucional resultan imprescindibles para garantizar una respuesta adecuada a las necesidades reales de la ciudadanía de Formentera.