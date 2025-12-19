Formentera acapara casi la mitad de los fondos estatales para menores migrantes en Baleares

El Govern balear ha asignado a Formentera cerca de la mitad de los 7,8 millones de euros que el Ejecutivo central ha transferido a Baleares para financiar la atención a los menores inmigrantes no acompañados bajo tutela de los consells insulars. En concreto, el reparto aprobado este viernes asciende a 7.779.768 euros.

Según ha explicado el portavoz del Govern, Antoni Costa, la distribución de los fondos se ha realizado teniendo en cuenta el volumen de niños y adolescentes migrantes atendidos en cada isla y la sobreocupación de los sistemas de acogida.

Tras la reunión del Consell de Govern, Costa ha detallado que al Consell de Formentera le corresponden 3.856.552 euros, lo que supone el 49,5 % del total. El Consell de Mallorca recibirá 3.106.143 euros, casi el 40 %, mientras que el Consell de Ibiza percibirá 728.378 euros y el de Menorca, 88.694 euros.

El montante transferido por el Gobierno central al archipiélago corresponde, por un lado, a la parte proporcional de Baleares de una partida estatal de 100 millones de euros destinada al conjunto de comunidades autónomas, que supone cerca de 4,6 millones, y, por otro, a 3,1 millones de euros procedentes de una aportación adicional de 35 millones a repartir entre Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares.

Desde el Ejecutivo autonómico se ha criticado en reiteradas ocasiones la insuficiencia de estos recursos y se ha denunciado la situación de saturación que padecen los sistemas de acogida de menores inmigrantes no acompañados, una competencia que recae en los consells insulars.

En paralelo, el Govern mantiene abierta la vía judicial contra los traslados de menores migrantes desde Canarias. Este mismo viernes, el Consell de Govern ha autorizado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer un recurso contencioso-administrativo ante un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria contra una resolución del delegado del Gobierno en Canarias que acuerda el traslado y reubicación de un menor inmigrante en Baleares.

El Ejecutivo balear recuerda que los decretos ley que amparan estos traslados están actualmente impugnados ante los tribunales y sostiene que la resolución recurrida no justifica adecuadamente el rechazo a las alegaciones presentadas por Baleares. Además, subraya que no tiene en cuenta el nivel de ocupación de los centros de atención especializada, donde actualmente se atiende a 745 niños y adolescentes, una cifra que, según el Govern, supone una sobreocupación del 1.000 %.

Se trata de la tercera propuesta de traslado de un menor inmigrante no acompañado desde Canarias contra la que el Govern balear presenta recurso. “Vamos a plantear todas las vías de recurso que el Estado de Derecho ponga a nuestro alcance”, ha asegurado Antoni Costa.