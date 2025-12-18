Formentera regula la actividad física dirigida en los parques de la isla

El pleno ordinario del mes de diciembre ha aprobado, a pesar de la abstención en su voto de toda la oposición, una Ordenanza reguladora del uso de los parques públicos urbanos para realizar actividades físicas dirigidas y organizadas.

Esta nueva norma, impulsada desde la conselleria de Deportes, fija un sistema de autorizaciones previas para hacer yoga, pilates o estiramientos en espacios públicos "con el objetivo de garantizar la convivencia, la seguridad de los usuarios y un uso equitativo del espacio público".

Límite de personas y seguro

Además de la necesaria autorización, el texto limita los aforamientos a un máximo de 12 personas, establece criterios de uso responsable de los parques y exige seguro de responsabilidad civil, así como la inscripción en el Censo de actividades físicas y deportivas. También incorpora un régimen sancionador graduado para prevenir actividades no autorizadas, molestias acústicas o daños en el mobiliario urbano.

Los espacio habilitados inicialmente para este tipo de actividades son el parque Illes Pitiüses de la Savina, el parc Frank Jackson de Sant Francesc, el parque de ses Bardetes y la zona de calistenia del Sakatepark, también en Sant Francesc. El Consell se reserva el derecho a revisar o ampliar estos espacios en función de la evolución de las necesidades.

El vicepresidente tercero y conseller de Deportes, Hugo Martínez, ha defendido la nueva ordenanza como "una medida necesaria y de sentido común ante el aumento del uso de los parques públicos para actividades dirigidas", y ha remarcado que el Consell "ordena para garantizar la convivencia, la seguridad jurídica y la igualdad de oportunidades para todos los profesionales y entidades".

Prohibidas las artes marciales

La ordenanza prohíbe expresamente la práctica de artes marciales a los parques públicos al considerar que son disciplinas que deben desarrollarse en espacios que reúnan todas las garantías de seguridad. El Consell pone a disposición de las personas practicantes de estos deportes las instalaciones deportivas municipales, como el polideportivo Antoni Blanc de Sant Francesc.

El régimen sancionador prevé multas de entre 100 y 3.000 euros, así como la suspensión temporal de la actividad en casos de reincidencia o riesgo grave.