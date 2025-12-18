Formentera, ante el abismo de la prórroga presupuestaria para 2026

El pleno ordinario de diciembre del Consell de Formentera ha estado marcado por una cuestión que ni siquiera estaba en la orden del día: los presupuestos de la institución para 2026. Aunque durante los últimos días se había contemplado la posibilidad de debatir su aprobación durante esta sesión plenaria con una propuesta del equipo de gobierno presentada de urgencia, las posturas contrarias a esta posibilidad manifestadas públicamente por los diferentes grupos políticos y el conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, han llevado a Sa Unió a postergar el debate hasta una fecha sin concretar.

Así, o bien se convoca un pleno extraordinario antes de que termine el año con las cuentas generales como único punto del día, cosa que no parece muy probable dado el escaso margen de tiempo restante, o los presupuestos de 2025 tendrán que ser prorrogados hasta que se consiga el consenso entre las fuerzas políticas representadas en el pleno.

«Sa Unió no ha traído (al pleno) los presupuestos porque sabía que no iba a contar con la aprobación de los grupos de la oposición», ha expuesto el portavoz del PSIB-PSOE, Rafa Ramírez, durante un receso. «No se ha hecho bien, entró con un defecto de forma a comisiones informativas», ha insistido Ramírez para considerar después que «el presupuesto se prorrogará, obviamente».

Tasa de basuras

Un tema que el PSOE considera imprescindible revisar para apoyar las cuentas generales del Consell es el cambio de la ordenanza que regula la tasa de basuras, una condición que ya puso la formación para facilitar la aprobación del presupuesto de 2025, pero que no se ha llegado a cumplir.

Por su parte, desde Gent per Formentera (GxF), su portavoz, Rafa González, ha lamentado la tardanza en recibir el borrador de los presupuestos, así como la no inclusión en el nuevo documento de ninguno de los seis puntos de acuerdo comprometidos en 2025 y que tampoco se han respetado. GxF ya adelantó el miércoles las cuatro peticiones que quieren incorporar en las cuentas para 2026, basadas en acuerdos tomados en el plenario, y hoy consideraba que, a pesar de que existe «la voluntad para negociar», no queda suficiente tiempo para lograr un consenso antes de que acabe el año.

De similar modo se ha pronunciado Córdoba, ofreciéndose a negociar con el equipo de gobierno pero sin ofrecer «un cheque en blanco». Entre las carencias del borrador, Córdoba ha señalado la «desaparición» de algunos puestos de trabajo y que la suma de los capítulos 1 y 2 (personal e infraestructuras) se llevan «prácticamente todo el presupuesto». Además, «el fondo de contingencia está a cero», ha criticado.

Por su parte, el vicepresidente segundo y conseller de Economía, Javi Serra, ha asegurado que «hace semanas ya se mantuvieron reuniones con GxF, PSOE y el conseller no adscrito y que se añadieron sus propuestas al borrador del presupuesto». Sobre las dudas de la oposición de que se pueda cerrar un nuevo documento a tiempo, Serra considera que «algunas formaciones ya están en periodo electoral y eso no es bueno para Formentera».

Incendios forestales

Respecto a los escasos temas que sí se han tratado en la sesión plenaria, se ha aprobado por unanimidad una proposición de GxF en la que se insta a solicitar al Govern balear mejoras en la prevención de incendios forestales en la isla, como el incremento de la superficie sobre la que se actúa y el aumento de los recursos humanos y de técnicos al Ibanat.

Llorenç Córdoba, por su parte, ha recibido el apoyo de Sa Unió y la abstención de PSOE y GXF a su proposición, que instaba a impulsar una estrategia insular que sitúe «de manera clara y explícita la calidad de vida de los residentes en el centro de las decisiones públicas» sin que esto suponga menoscabo para el turista que visita la isla.

Para terminar, también se ha aprobado con los votos de la izquierda y Llorenç Córdoba una proposición de GxF relativa a la devolución al pleno de las atribuciones delegadas a la Junta de Gobierno tras las elecciones de mayo de 2023.

A pesar de que el presidente del Consell, Óscar Portas, ha calificado esta petición de «acusación política sin fundamento», está obligado por mandato del plenario a proponer en el pleno de enero de 2026 la revocación de las delegaciones atribuidas.