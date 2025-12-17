GxF demanda mejoras en vivienda, gestión de residuos y movilidad para apoyar los presupuestos de 2026 para Formentera

La formación insularista Gent per Formentera (GxF) ha emitido este miércoles una nota de prensa en la cual reclama al gobierno de Sa Unió la apertura inmediata de una "negociación real sobre los presupuestos" del Consell de Formentera para el año 2026, después de dos meses "solicitando sin éxito" el borrador presupuestario necesario para poder acordar su aprobación. Está previsto que este jueves 18 de diciembre se lleve por urgencia al pleno ordinario de la institución la posible aprobación de estas cuentas.

La formación recuerda que el pasado 5 de noviembre ya denunció el incumplimiento, por parte del actual equipo de gobierno, de todos los acuerdos que hicieron posible la aprobación de los presupuestos de 2025. Dichos compromisos incluían la recuperación de la actividad de la Oficina de Vivienda, la puesta en marcha de ayudas para los establecimientos abiertos durante todo el año, la finalización de la concesión del transporte público, la creación de nuevas rutas verdes, la mejora de la OVAC y la reactivación de los presupuestos participativos, "ninguna de las cuales ha sido ejecutada", afirman desde la formación .

Plazos

GxF lamenta que, pese a haber solicitado el borrador de las cuentas de 2026 con suficiente antelación, la documentación completa no se haya facilitado "hasta hace apenas cuatro días" y que, además, el texto presentado no contemple ninguna partida presupuestaria para dar continuidad a las inversiones acordadas y pendientes de 2025. Para la formación, este hecho evidencia una "clara falta de voluntad negociadora".

La situación, según GxF, es consecuencia directa de la "improvisación y la deficiente gestión del gobierno de Sa Unió", un ejecutivo en minoría que el pasado lunes presentó los presupuestos en Comisiones Informativas sin contar con los apoyos necesarios para su aprobación y que volvió a incurrir en errores durante su tramitación.

Con el objetivo de posibilitar la aprobación de los presupuestos de 2026, GxF condiciona su apoyo a la incorporación de las partidas necesarias para cumplir los acuerdos que no se tuvieron en cuenta en el ejercicio anterior, especialmente en materia de vivienda, movilidad sostenible, apoyo al comercio local, atención ciudadana y participación ciudadana.

Asimismo, la formación reclama la inclusión de nuevas inversiones que han sido aprobadas por el Pleno del Consell durante 2025 a iniciativa de GxF, como son la mejora de la gestión de los residuos de la construcción y el impulso del compostaje, la retirada de embarcaciones abandonadas, la reforma de la calle des Pla del Rei y la mejora del entorno de la Capilla de sa Tanca Vella.