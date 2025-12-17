Arte y conciencia en Formentera con la exposición Colectiva de Nadal 2025
Una muestra instalada en la sala Ajuntament Vell de Sant Francesc acoge obras de diferente formato y temática creadas por 15 artistas vinculados a la isla
Un año más, un grupo de artistas de Formentera suman sus diferentes maneras de entender la creatividad para presentar una muestra conjunta de lo más heterogénea, pero donde prima la calidad. La Colectiva de Nadal 2025, que se inauguró el pasado lunes en la sala de exposiciones Ajuntament Vell de Sant Francesc y permanecerá abierta hasta el 10 de enero de 2026, presenta obras de 15 artistas de renombre que residen o crean en Formentera.
Este año las paredes de la sala acogen pinturas en diferentes soportes y formatos, dibujos y fotografías, mientras que en cuatro pedestales se exponen dos tallas de madera, una escultura y una fotografía más montada en una composición de madera y roca.
Artistas
Los autores de las obras expuestas son: Azahara Torres Ibáñez, The Asimetric, Brenda Novak, Chano, Emilia Brussoni, Esperanza Serra Mayans, Fran Lucas Simón, Josep López Vaño, Mar Ample, Olga López Adzerias, Pamela Spitz, Pep Martí, Ko Kowashi, Raquel Caramaza y Suzanne Carpenter.
Denuncia social
En una de las paredes de la sala de exposiciones destaca por su tamaño y temática un óleo sobre acrílico con toques de collage que lleva por título ‘Gaza II’ y representa, en palabras de su autor Chano, un «homenaje a periodistas y reporteros gráficos que dieron sus vidas por la libertad». Sobre un fondo negro, azul y rojo aparece un grupo de imágenes reales de niños y adultos buscando comida, huyendo de los bombardeos o simplemente mostrando en sus caras el dolor que les provoca la realidad que les ha tocado vivir. En el cuadro se repite varias veces la expresión «¡Gritad!» y en blanco sobre rojo destaca la frase: «El silencio de la vergüenza humana crea monstruos».
Además de esta llamada de atención sobre la guerra en Gaza, la exposición incluye otras obras de temática más amable que sin duda merecen una visita.
