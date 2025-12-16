El cementerio de Formentera tendrá un espacio para entierros de otras religiones

El cementerio de Formentera, situado en Sant Francesc, se está quedando pequeño y precisa de una ampliación a medio plazo que evite una situación de saturación más próxima en el tiempo de lo previsto debido en parte al goteo de fallecidos en la ruta migratoria que reciben sepultura en la pitiusa menor. Tras tres actuaciones en la infraestructura original, en esta cuarta fase se llevarán a cabo dos acciones diferenciadas: la demolición y reedificación del almacén-taller existente en la actualidad y la creación de 172 nichos, 58 columbarios y 14 enterramientos o tumbas en tierra destinados a los fallecidos de otras religiones diferentes al Cristianismo. El presupuesto de licitación total asciende a 591.260,88 euros, según el Proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto Manuel Díaz Jiménez.

El proceso para llevar a cabo esta imprescindible ampliación es largo y comenzó en la pasada legislatura, cuando el anterior equipo de gobierno solicitó la redacción de un proyecto que se aprobó ya bajo el mandato de Sa Unió en septiembre de 2024, como recordó el conseller insular de Economía, Territorio e Infraestructuras, Javi Serra, durante el pleno del mes de noviembre tras ser cuestionado por el PSOE al respecto. Serra afirmó que el pliego de condiciones para licitar las obras «está casi listo», sin especificar una fecha concreta para que esto ocurra.

Lo que sí se sabe gracias al texto del Proyecto básico y de ejecución de ampliación en Fase 4 del camposanto es en qué consistirá esta ampliación: Para empezar, se han distinguido dos fases en los trabajos «por la organización propia de las obras y para no entorpecer la actividad del cementerio» . En una primera etapa se construirán los nichos, columbarios y enterramientos y en la segunda se reedificará el taller para convertirlo en «un almacén que pueda contener un vehículo y un porche cubierto más un osario subterráneo y una chimenea para la quema de ropas y residuos».

Así, se crearán dos volúmenes de nichos y uno más para columbarios (pequeñas estructuras destinadas a acoger las urnas con las cenizas de los fallecidos) a partir de la calle sa Ruda. Se construirá una rampa de acceso a esta zona en cuyo lado oeste se ubicarán los columbarios y en su lado este se conformará una jardinera destinada al depósito de urnas ecológicas de cenizas. En ese mismo lugar se plantarán unos cipreses que servirán de filtro visual de la zona de enterramientos para otras religiones.

Estos últimos, que tendrán cabida en el cementerio de Formentera por primera vez, consistirán en enterramientos en tierra delimitados por un muro de baja altura de unos 40 centímetros, situado en paralelo a la jardinera para el depósito de las urnas ecológica.

Comunidad musulmana

Es importante reseñar que, además de la extensa comunidad musulmana residente en la isla, por desgracia son ya más de una docena los cadáveres sin identificar que están enterrados en Formentera, cuerpos de fallecidos en el mar probablemente en el transcurso de su travesía en patera entre Argelia y las costas españolas y, por tanto, presumiblemente seguidores del Islam.

En este sentido, el proyecto ya prevé «tumbas individuales dispuestas correlativamente y orientadas de acuerdo a los criterios específicos de cada confesión, en el caso del Islam el cuerpo se colocará mirando hacia la Meca, generalmente sin ataúd y preservada con piezas cerámicas».

El cementerio de Formentera, cuyo proyecto original fue redactado por José Alomar y data del año 1937, ha sido ampliado en tres ocasiones anteriormente. En la primera actuación se delimitó la parcela de 1.334 m2 agregada. En la segunda, en 2002, se construyeron 132 nichos en hilera adosados al muro norte. En la tercera fase, finalizada en 2006, se ubicaron 180 nichos más y 20 columbarios.