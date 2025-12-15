La negociación de los presupuestos de Formentera para 2026 arranca con mal pie

Las negociaciones entre los grupos políticos para conseguir la aprobación de los presupuestos generales del Consell de Formentera para 2026 han comenzado con mal pie al ser rechazado su debate en las comisiones informativas que tuvieron lugar este lunes. La reunión, que sirve para tratar con antelación los temas que se plantearán durante los plenos ordinarios mensuales, ha dejado un mal sabor de boca tanto en el equipo de gobierno de Sa Unió, que es quien debe presentar las cuentas ante el plenario de diciembre de este jueves para su posible aprobación, como para los grupos políticos en la oposición.

«El gobierno de Sa Unió, en minoría, se ha equivocado en la tramitación de los presupuestos del 2026 y además los ha presentado sin tener un acuerdo previo con la oposición», resumía Rafa González, portavoz de Gent per Formentera (GxF) la situación. La fecha límite para presentar a los grupos con presencia en el plenario el documento con la previsión de las cuentas generales para el próximo ejercicio era el pasado miércoles 10 de diciembre, «pero la información empezó a llegar a GxF el jueves 11 y se recibió completamente este sábado 13, lo que significa que estaba fuera de plazo, pero es que además, alguna estaba sin firmar», desarrollaba González para explicar por qué no se pudo tratar este texto el lunes de forma ordinaria. Además, «este año se han incumplido todos los acuerdos a los que se llegó con Sa Unió para facilitar la aprobación de los presupuestos de 2025 y ni siquiera aparecen en el borrador de los de 2026», añadía González.

Tarde y de manera incompleta

De igual manera se pronunciaron los socialistas, cuyo portavoz, Esteve Portas, aseguraba este lunes que los documentos se habían hecho llegar a la oposición «tarde y de manera incompleta». También lamentó que en el texto propuesto por Sa Unió no se incluyeran ninguna de las demandas y sugerencias del PSOE para las cuentas anuales.

Ante esta situación, Sa Unió intentó que se aceptara su tramitación por urgencia en la misma reunión, posibilidad que fue denegada por GxF y PSOE porque no habían tenido tiempo de estudiar la documentación y debatirla con sus afiliados.

Ahora el equipo de gobierno tiene dos opciones: presentar la propuesta sobre los presupuestos para ser tratada por urgencia (si la oposición lo secunda) en el pleno de este jueves o convocar un pleno extraordinario para debatirlos.

Desde el Consell aseguran que la oposición tenía la documentación desde hace tiempo.