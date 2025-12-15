«En Formentera no se cumple la ley del servicio postal universal»

«Por no contratar a más gente, se está incumpliendo la ley del servicio postal universal, que obliga a Correos a dar un servicio público», critica Juan Galán, delegado de CCOO en Correos en Ibiza y Formentera. La única oficina de este servicio estatal en la pitiusa del sur abre solo de lunes a viernes de las 8.30 a las 14.30 horas. «Si el ciudadano, como trabajador, solo tiene disponibilidad de ir a la oficina que hay en la isla por la tarde, tiene que poder ir. Tiene ese derecho aunque se trate de una única persona en esa situación, que no es el caso», añade antes de poner otro ejemplo. «Si te multan y no estás en casa, necesitas poder ir a un lugar a recoger la notificación, porque tal vez es muy elevada y precisas de un proceso legal para recurrirla. Pero Correos, en Formentera, ha decidido cerrar la oficina a las dos y media de la tarde porque no quiere contratar».

Una usuaria que prefiere no identificarse señala que hay problemas de falta de personal y relata que «se forman unas colas tremendas»: «Este viernes he estado allí y, si todo va bien, estás más de media hora para recoger un paquete. Si alguien tiene que enviar dinero o hacer algún otro trámite más complicado, la espera se alarga. La gente no está contenta con el servicio».

Desde Correos, al ser preguntados sobre la calidad del servicio en las Pitiusas, ya han admitido anteriormente «las dificultades de contratación». Sin embargo, sobre el horario de la oficina de Formentera, la entidad señala que «se implantó en función de la actividad que se genera en ella, adecuándose a las necesidades detectadas en la población atendida».

Más servicios

«Además, hay que recordar que la población de la isla de Formentera, especialmente en las zonas rurales, tiene a su disposición y en su propio domicilio un número importante de los servicios disponibles en la oficina», agregan las mismas fuentes.

Algo que niega la usuaria mencionada: «La mayoría de la población tiene que ir a Correos a por sus cartas o a pagar por un apartado de Correos, solo accesible en horario de apertura de la oficina. Si tienes un trabajo de mañanas, o pides permiso para ir o no hay tutía».

Al margen del horario de la sede, «por la tarde solo trabaja un cartero, a pesar de que tendría que haber dos», explicaba recientemente el sindicalista a este rotativo. «Y si está en su periodo de vacaciones o enferma, no se cubre el servicio que presta», denuncia Galán.

Ante las quejas de CCOO por «decidir cerrar antes que contratar» y ante las preguntas de este diario de si Correos contrará personal adicional para la campaña de Navidad, la sociedad estatal señala que «Correos tiene la obligación de gestionar de forma eficiente y racional tanto los medios humanos como materiales necesarios, garantizando en todo caso la prestación del servicio postal, de conformidad con la Ley Postal».

«En este sentido», añade, «se están aplicando las medidas necesarias, tanto a nivel organizativo como de contratación de personal, para garantizar los niveles de servicio en estas islas. La compañía dispone de personal en función de las necesidades observadas en cada entorno a distribuir y el volumen de envíos a gestionar, además de las contingencias que se pudieran presentar. La accesibilidad a la red postal está garantizada y se cumplen todos los requisitos del Plan de prestación del servicio postal universal».

Menos temporalidad

La entidad afirma que «dentro de los mecanismos articulados para dar cobertura a las necesidades temporales o coyunturales se encuentran los procesos de estabilización de empleo y reducción de temporalidad, el concurso de traslados o el sistema de bolsas de empleo».

«A este respecto -agrega- Correos ha encontrado dificultades para contratar personal eventual en Ibiza y cuyo origen debe buscarse en el actual marco económico de la isla, que provoca dificultades en la contratación temporal, no solo en Correos, sino en otros muchos sectores. Correos trabaja constantemente en la mejora del servicio, implementando mejoras operativas y de servicio cuyo fin es prestar el mejor servicio a la ciudadanía».