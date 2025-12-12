La campaña 'Black Friday' para incentivar las compras en comercios locales de Formentera ya tiene ganadora

La campaña Black Friday Formentera 2025, celebrada el pasado 28 de noviembre como parte del programa de fidelización 'Compra en casa' para incentivar el comercio local, ha proclamado como ganadora a Maria Escandell Escandell, según informa la patronal Pimef en un comunicado.

María Escandell realizó sus compras en Instalaciones Jodar y en Modas Pitiusa, dos de los comercios participantes en esta edición del Black Friday, en las que acumuló participaciones para el sorteo de una tarjeta regalo de 70 euros.

Esta empresaria, ahora jubilada, explicó al recibir el vale que el premio le hacía "especial ilusión" y comentó que lo aprovecharía para hacer sus compras de Navidad en la isla y recordó lo importante que es seguir apoyando al comercio local.

En la actualidad, la Pimef tiene otras dos campañas en marcha: 'Por Navidad, compra en casa', que finaliza el 6 de enero y sortea tres premios de 300, 200 y 100 euros entre las compras realizadas con la tarjeta Compra en casa; y un sorteo extraordinario con el que se pueden ganar cuatro tarjetas de 250 euros destinadas a consumirse exclusivamente en los comercios y supermercados "que hayan incentivado una mayor participación de sus clientes".

Con estas iniciativas, Pimef y el Consell de Formentera, continúan reforzando su compromiso con el comercio local, impulsando la fidelización de clientes y asegurando que el gasto se quede dentro de la economía de la isla