Llega a Formentera 'Vida Digital', el curso para mayores que reduce la brecha digital

Formentera acogió ayer jueves la presentación del Curso de Vida Digital de 'Grans Actius', una formación gratuita dirigida a personas mayores de 55 años cuyo objetivo es reducir la brecha digital y mejorar la autonomía tecnológica de este colectivo. El curso comenzará a impartirse en la isla a partir del próximo 19 de enero, tras el éxito cosechado en Ibiza, Mallorca y Menorca.

La formación se desarrollará en distintos puntos de Formentera con diferentes horarios. Así, en la Casa del Poble del Pilar de la Mola los cursos serán los lunes y miércoles, de 9 a 11 horas. En el Club de pensionistas y jubilados de Formentera, en Sant Francesc, las clases serán los lunes y miércoles, de 16 a 18 horas. Para terminar, en el Centro social y de mayores de Sant Ferran, los cursos se impartirán los martes y jueves, de 16 a 18 horas.

El acto de presentación tuvo lugar en el Club de pensionistas y jubilados de Sant Francesc y contó con la participación de la consellera de Cultura, Juventud y Mayores del Consell de Formentera, Eva María Nieto Arribas, y de la directora del programa, Layla Serra, quienes explicaron los contenidos del curso, su funcionamiento y el proceso de inscripción.

Durante su intervención, la directora del programa subrayó la importancia de fomentar la inclusión digital entre las personas mayores mediante formaciones accesibles y adaptadas a sus necesidades. Actualmente, los cursos de 'Grans Actius' se imparten con una elevada participación en Mallorca, Menorca y en Ibiza, donde ya se han creado más de 300 grupos.

El programa fue presentado también ayer en el Centro social y de mayores de Sant Ferran y en la Casa del Poble de La Mola, encuentros que permitieron acercar la iniciativa a la ciudadanía mayor de toda la isla y resolver dudas sobre el desarrollo del curso.

Inscripciones

El Curso de Vida Digital está diseñado para que los participantes adquieran competencias básicas que les permitan utilizar la tecnología de forma segura y práctica en su vida cotidiana. La formación incluye contenidos como el uso y configuración de teléfonos móviles y tabletas, seguridad y privacidad en internet, comunicación mediante aplicaciones digitales, trámites y gestiones en línea, acceso a información fiable y un primer contacto con herramientas de inteligencia artificial. Los cursos se imparten en grupos reducidos, con tutoría personalizada, y facilitan todo el material tecnológico necesario. Al finalizar, los participantes reciben una certificación oficial.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web oficial del programa, www.gransactius.org, o llamando al teléfono 971 07 37 00.

Grans Actius es un programa impulsado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de NextGenerationEU. Se trata de una iniciativa del Govern de les Illes Balears, a través de la Dirección General de Innovación y Transformación Digital de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, y está gestionado por la Fundación Universidad-Empresa de las Illes Balears (FUEIB).