Llega a Formentera una nueva edición del concurso más dulce

El Concurso Mieles de las Illes Balears se celebra este fin de semana por primera vez en Formentera, y la pitiusa del sur se prepara para acoger a lo grande este certamen que se celebra desde el año 2018 de manera itinerante por las diferentes islas del archipiélago, que cuenta con siete asociaciones enfocadas a la promoción de la apicultura y la protección y el cuidado de las abejas.

La Asociación de apicultores de Formentera es la anfitriona este año del evento, que se divide en dos partes: una privada, donde se lleva a cabo la cata de cada producto por un jurado especializado, y una pública abierta a todos los interesados.

El presidente del colectivo, Mario Romero, explicaba este viernes mientras preparaba las muestras junto a otros compañeros en las instalaciones del Club de pensionistas y jubilados de Formentera, situado en Sant Francesc, que este año se presentan alrededor de 130 participantes al concurso. De ellos, una decena proceden de Formentera, el doble que en la primera edición del evento, cuando solo se presentaron cinco.

Durante la tarde del sábado 13 de diciembre, el jurado, formado por 12 personas, realizará las catas, que continuarán el domingo por la mañana si no se han podido concluir.

El domingo 14, en la carpa del aparcamiento de sa Senieta, está todo el mundo invitado a asistir a una ponencia a cargo de Antoni Anglada sobre las mieles de Balears seguida de una degustación del dulce producto. Una hora después, se entregarán los premios de las tres categorías que concursan (miel de primavera-verano, de otoño y original). Una ballada pagesa seguirá a la ceremonia y, a las 14 horas, habrá una comida popular de arroz de matanzas elaborado por la Asociación gastronómica es Forn en el mismo emplazamiento.