Un avión de Frontex y Salvamento Marítimo rescatan una patera en alta mar cerca de Formentera
El avión de rescate realiza labores de vigilancia aérea desde febrero
Un avión de Frontex coordinado por el Centro de Coordinación para la Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras del Ministerio de Defensa y una embarcación de Salvamento Marítimo han rescatado a ocho migrantes de origen magrebí que navegaban en una patera a 35 millas al sureste de Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno de Baleares. El rescate se ha producido a las 18.20 horas de este viernes. "El avión de Frontex realiza labores de vigilancia aérea desde febrero en la zona del mar Balear, según informa Salvamento Marítimo", detalla la nota difundida por la Delegación del Gobierno.
Por otra parte, a las 18.15 horas de este viernes, agentes de la Guardia Civil de Formentera han interceptado a ocho personas de origen magrebí en la zona del Camí de s'Estufador de Formentera.
