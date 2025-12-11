Seis de cada diez empresarios de Formentera asume el alojamiento de sus trabajadores

Concluida la temporada estival de 2025, es hora de sacar conclusiones. Desde la Asociación de pequeños y medianos empresarios de Formentera (Pimef), han repetido su encuesta anual en la que han participado 52 empresas de todos los sectores y de la que se deduce una sensación de ligera mejora global respecto al mismo periodo de 2024, pero donde destaca también la preocupación por el incremento de los costes empresariales, que sumado a la necesidad de asumir el alojamiento de los trabajadores da como resultado «una bajada significativa de la rentabilidad empresarial». De hecho, un 44% de los empresarios declara su intención de aumentar precios en 2026 en un escenario generalizado de incrementos entre los que sobresale el precio del arrendamiento: el 40% de los encuestados afirma pagar más de 8.000 euros mensuales de alquiler por su negocio frente al 10% que se situaba en esa franja en 2024. Y seis de cada diez debe asumir el alojamiento de sus trabajadores con unos precios de alquiler que no dejan de subir.

El presidente de la entidad, Pep Mayans, ha detallado en una rueda de prensa celebrada este jueves que en el sondeo realizado «casi el 50% de las empresas encuestadas califica la temporada como buena o muy buena, frente al 40% del año anterior». En cuanto a las opiniones negativas, tan solo un 12% considera que la temporada ha sido mala y muy mala, en comparación con el 21% registrado en 2024.

Calidad-precio

En cuanto a la relación calidad-precio, un 73,3% de los encuestados considera que no se ofrece al turista una buena relación entre esos dos conceptos, aunque desde la Pimef quieren hacer una lectura positiva de este resultado destacando que un 26,7% considera que existe una buena relación, frente al 16% que respondía así a la encuesta de 2024.

Mayans ha insistido durante su exposición en el problema que supone para el empresariado el continuado aumento de los costes, sobre todo en los sectores que precisan de un mayor volumen de materia prima para obtener un producto final, como la restauración. «Como no se puede repercutir todo en el cliente, disminuye la rentabilidad del empresario», ha explicado.

Otro de los gastos crecientes para los negocios es el incremento del coste de los alquileres, tanto de los locales donde llevan a cabo su actividad como de las viviendas para sus trabajadores. Según los datos de la Pimef, un 53,3% de los encuestados es propietario de su establecimiento, y un 40% del resto tiene que pagar más de 8.000 euros mensuales de alquiler, el tramo más alto recogido en el sondeo y en el que en 2024 solo se encontraba el 10% de los negocios. Entre 4.000 y 8.000 euros pagan un 10% de los encuestados y entre 4.000 y 6.000 un 20%, un porcentaje que se repite en el tramo entre 2.000 y 4.000 euros. Solo un 10% paga menos de 1.000 euros.

A este gasto habría que sumar la cantidad que los empresarios dedican al alojamiento de sus trabajadores. Según Pimef, un 22,7% ha alojado a los empleados en viviendas propias, un 36,4% en vivienda arrendada y un 41% no ha ofrecido este servicio. Relacionado también con la mano de obra, un 68,2% declara haber tenido problemas para contratar personal adecuado.

Incremento de gastos

Respecto al resto de gastos que asume el empresario, la gran mayoría ha notado un incremento tanto en el coste de las materias primas como de los suministros, el transporte de mercancías y la fiscalidad, siendo este último el factor que consideran que afecta mayormente a sus negocios. Si en 2024 el principal problema para los empresarios era la dificultad para encontrar personal seguido de la fiscalidad e impuestos y en tercer lugar la corta duración de la temporada, en 2025 la fiscalidad ha subido al primer puesto.

A la hora de evaluar los servicios, infraestructuras e instituciones, los encuestados ponen la nota más alta, un 8,48, a las conexiones marítimas durante la temporada alta. El transporte público en autobús, con 5,84 puntos, supera al sector del taxi, que recibe un a nota de 5,56. La limpieza general de la isla apenas aprueba, con un 5,37. La peor nota es para el aparcamiento en el puerto de la Savina, que obtiene un 2,41. Tampoco aprueba la gestión política del Consell Insular, que recibe un 4,11, ni la del Govern balear con 4,13 puntos.

Para terminar, el 92,3% de los participantes ha respondido afirmativamente a la pregunta de si considera necesaria la oferta de ocio en Formentera y un 71,4% afirma haber recibido quejas o sugerencias sobre la oferta de ocio nocturno en la pitiusa del sur. Desde Pimef puntualizan que se trata de una demanda de ocio de todo tipo, no solo nocturno y que, respecto a este último, la patronal ya ha trasladado al Consell "propuestas y soluciones acústicas orientadas a encontrar un equilibrio entre la actividad de ocio y el descanso vecinal".