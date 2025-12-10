La reforma del CEIP Mestre Lluís Andreu iniciará su camino en febrero de 2026

El ante proyecto para la reforma integral del edificio de Educación Infantil del colegio público Mestre Lluís Andreu de Sant Francesc comenzará a tramitarse en febrero de 2026, según ha adelantado este miércoles el conseller balear Antoni Vera durante su visita a las obras de ampliación del IES Marc Ferrer.

Óscar Portas, Antonio Vera y Juan Álvarez, a su llegada al instituto de Formentera.

Vera, acompañado por el director territorial de Educación de Ibiza y Formentera, Juan Álvarez, se ha reunido con el presidente del Consell Insular, Óscar Portas y los directores de los tres centros públicos de primaria de la isla para conocer sus necesidades y hacerles llegar las previsiones que maneja el Govern balear respecto a las actuaciones en las infraestructuras educativas el próximo año.

CEIP EL Pilar de la Mola

El conseller de Educación ha asegurado que las obras de ampliación del colegio El Pilar de la Mola hacia el antiguo solar de Telefónica podrán dar comienzo a lo largo de 2026, ya que a finales de enero estará listo el anteproyecto de la intervención, de manera que se podrá pasar a licitar el proyecto ejecutivo de obra.

Seguidamente, en febrero de 2026, los responsables del Govern balear comenzarán a trabajar en el anteproyecto para la reforma integral del edificio del colegio Mestre Lluís Andreu que acoge Educación Infantil y 1º y 2º de Primaria, lo que hará posible que a finales del año que viene se puedan licitar las obras.

Respecto a la reunificación de los dos edificios que componen el colegio y que están separados por una calle con tránsito rodado, Óscar Portas ha explicado que este camino «está declarado Bien de Interés Cultural (BIC)», por lo que hay por delante un complicado trabajo jurídico para ver cómo se puede ceder este espacio público a la conselleria de Educación para que pueda intervenir en él. Por su parte, Vera ha apuntado que una de las opciones que se manejan es cortar el tráfico por esa vía durante la jornada escolar.

IES Marc Ferrer

En cuanto a las obras de ampliación del único instituto de la isla, el IES Marc Ferrer, Vera ha declarado que en breve, una vez consolidados los trabajos en la nueva estructura, podrá recuperarse el uso de las aulas situadas bajo las obras, cuyo desalojo obligó a instalar cinco aulas prefabricadas en el patio del centro. El director del centro, Jaume Ferrer, ya ha solicitado que se dejen dos de las aulas modulares, ya que a pesar de la ampliación el espacio sigue siendo insuficiente.

Las obras, que comenzaron en junio y tienen un presupuesto de 1,98 millones de euros, podrían estar terminadas a principios de próximo curso 1026-27, aunque después está previsto climatizar la parte antigua del edificio.