Un belén con ‘peix sec’ y posidonia para los Reyes en Formentera

La Asociación Reis Mags de Formentera está activa durante todo el año, pero es durante las fechas navideñas cuando pone toda la carne en el asador. El cartel de fiestas para este año comenzó este miércoles con la inauguración de un belén inspirado en Formentera que ha diseñado y creado Carmen Ferrer, miembro del colectivo y activa participante en la vida social y cultural de la isla.

Para esta ocasión, Ferrer ha imaginado un portal situado junto al mar, con unos Reyes Magos que se aproximan con sus barcas cargadas de regalos. También se reconocen casetas varaderos, peix sec colgando de unas ramas, redes y posidonia creando un entorno marino original y lleno de creatividad. Numerosas personas acudieron a la inauguración, donde no faltaron villancicos acompañados por guitarras, orelletes y un sabroso chocolate caliente.

Las propuestas de la asociación continúan este viernes 12 con la representación de un belén viviente a las 16.30 horas en la Sala de cultura a cargo de los alumnos del colegio Virgen Milagrosa.

Al día siguiente, sábado, habrá una misa cantada a las 17 horas seguida de un concierto de villancicos a cargo del coro de la iglesia del Pilar de la Mola y la Asociación cultural andaluza de Formentera.

El miércoles 24, María José Cardona y una colla de gent bona se acercarán al Centro de Día a cantar villancicos a las 11 de la mañana. A medianoche, se celebrará una misa de matines en la iglesia de Sant Francesc. El viernes 26 también habrá misa a las 11 en Sant Francesc y por la tarde, a las 19.30 horas, una ballada popular, seguida a las 20.30 horas de los conciertos de Spioks, Arredefolk y PD Burbaia en es Jardí de ses Eres.

El domingo 28, en el club de jubilados de Sant Ferran, merienda y cantada pagesa a partir de las 19 horas y, para terminar el año de la mejor manera, el miércoles 31 de diciembre, a las 12 del mediodía, campanadas infantiles en la plaza de la Constitución de Sant Francesc. Hay que traer las uvas y el cotillón.