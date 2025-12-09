Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan a 11 migrantes magrebíes a una milla al sur de Formentera

La patera ha llegado este martes por la mañana

Pateras acumuladas hace un año en el puerto de Ibiza.

Pateras acumuladas hace un año en el puerto de Ibiza. / Vicent Mari

Redacción Ibiza

Una nueva patera ha llegado a Baleares este martes. En esta ocasión, según ha informado la Delegaciçon del Gobierno en Baleares, ha arribado a Formentera, con 11 personas a bordo.

La embarcación ha llegado exactamente a las 12.25 horas, y los 11 migrantes de origen magrebí han sido rescatados a una milla al sur de Formentera. Ha intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Estas nuevas llegadas se suman a un balance anual que refleja la magnitud del fenómeno migratorio en las Pitiusas. En total, se han contabilizado 162 pateras y 2.670 migrantes en lo que va de año.

Por islas, Ibiza ha registrado 21 pateras con 316 personas, mientras que Formentera concentra la mayor presión migratoria, con 152 pateras y 2.365 migrantes.

