Rescatan a 11 migrantes magrebíes a una milla al sur de Formentera

Una nueva patera ha llegado a Baleares este martes. En esta ocasión, según ha informado la Delegaciçon del Gobierno en Baleares, ha arribado a Formentera, con 11 personas a bordo.

La embarcación ha llegado exactamente a las 12.25 horas, y los 11 migrantes de origen magrebí han sido rescatados a una milla al sur de Formentera. Ha intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Estas nuevas llegadas se suman a un balance anual que refleja la magnitud del fenómeno migratorio en las Pitiusas. En total, se han contabilizado 162 pateras y 2.670 migrantes en lo que va de año.

Por islas, Ibiza ha registrado 21 pateras con 316 personas, mientras que Formentera concentra la mayor presión migratoria, con 152 pateras y 2.365 migrantes.