Rescatan a 11 migrantes magrebíes a una milla al sur de Formentera
La patera ha llegado este martes por la mañana
Una nueva patera ha llegado a Baleares este martes. En esta ocasión, según ha informado la Delegaciçon del Gobierno en Baleares, ha arribado a Formentera, con 11 personas a bordo.
La embarcación ha llegado exactamente a las 12.25 horas, y los 11 migrantes de origen magrebí han sido rescatados a una milla al sur de Formentera. Ha intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.
Estas nuevas llegadas se suman a un balance anual que refleja la magnitud del fenómeno migratorio en las Pitiusas. En total, se han contabilizado 162 pateras y 2.670 migrantes en lo que va de año.
Por islas, Ibiza ha registrado 21 pateras con 316 personas, mientras que Formentera concentra la mayor presión migratoria, con 152 pateras y 2.365 migrantes.
- Frita de pulpo, arroz de matanzas y torrada para el día grande
- Selfies’, risas y gambas en la terraza de una casa de Formentera asaltada por una docena de jóvenes
- Asaltan de madrugada una casa de es Caló, en Formentera: 'Me han dejado la terraza patas arriba, se han comido cuatro cajas de gambas
- Descubren los restos óseos de una veintena de perros en es Cap de Barbaria, Formentera
- Tres víctimas del franquismo en Formentera vuelven a casa 84 años después
- La Justicia tumba todas las sanciones impuestas por el Govern al quiosco El Pirata de Formentera durante la pandemia del covid
- Inspector de Turismo de Formentera: El puesto de inspector de Turismo atrae a un total de 16 aspirantes
- Rescatan un cadáver y restos de otro en aguas de Formentera