Lujo y tradición mediterránea: así es la casa con vistas al mar y muros de piedra seca que se vende por 2 millones en Formentera
La vivienda es "un verdadero paraíso inmerso en la naturaleza", según describe la inmobiliaria
La inmobiliaria Best tiene a la venta una casa que une tradición mediterránea y lujo en la Mola, Formentera, por un precio de 2,25 millones de euros. Se trata de una vivienda rodeada de antiguos muros de piedra seca, muy cerca de los acantilados y con vistas al mar, en un entorno plenamente integrado en la naturaleza y "pensado para quienes buscan tranquilidad y paisaje", detalla el anuncio.
La casa está distribuida en tres plantas, una de ellas semienterrada. La planta principal cuenta con un porche que da acceso a la vivienda y conduce a cuatro dormitorios dobles con armarios empotrados y dos cuartos de baño. La cocina, totalmente equipada, está abierta al comedor y el salón es de doble altura.
En la planta superior se sitúa la suite principal, con baño en suite y acceso a un balcón privado con vistas al mar. Aquí, la casa tiene también una zona de balcón y biblioteca.
El exterior de la propiedad está diseñado "como un auténtico refugio natural", describe el anuncio. Las zonas arboladas combinan pinos, enebros, olivos y árboles frutales. La entrada principal está flanqueada por higueras de Formentera, mientras los muros de piedra seca que rodean la finca refuerzan el carácter rural y tradicional de la zona.
