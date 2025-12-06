Formentera pide que la Constitución "escuche mejor" las necesidades de la isla

Formentera ha celebrado este sábado el Día de la Constitución con un sencillo acto institucional en la sede del Consell Insular, en Sant Francesc, al que han acudido representantes políticos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como vecinos de la isla, pero que, a diferencia de la vecina Ibiza, no ha contado con la presencia de ningún miembro de la Delegación de Gobierno en las islas.

La ceremonia ha comenzado con una sonada de castanyoles interpretada por Xumeu Joan, profesor de música tradicional de la Escuela municipal de música y danza de Formentera y una de sus alumnas, Sara Colomar Riera. Tras ellos, cuatro ciudadanos han dado lectura a cuatro artículos de la Constitución seleccionados para la ocasión.

Roxy Vázquez ha leído el 27, que hace referencia al derecho a la educación. Después, la periodista Marta Vázquez ha leído el artículo 20, que habla sobre la libertad de expresión y de información. En tercer lugar, Daniela Manthan ha hecho lo propio con el 47, que estipula el derecho a la vivienda digna y, para terminar, Xumeu Cardona ha puesto voz al artículo 50, referente a garantizar las pensiones y la suficiencia económica de las personas mayores.

Retos de Formentera

Terminadas estas lecturas, el presidente del Consell Insular, Óscar Portas, ha tomado la palabra para leer su discurso institucional a los asistentes, un texto en el cual ha aprovechado para reivindicar la vigencia de los valores constitucionales así como para poner sobre la mesa los principales retos que afronta Formentera.

Portas ha comenzado afirmando que en esta fecha sábado se celebra «un compromiso colectivo con lo que nos define como sociedad: los derechos, la dignidad y el respeto mutuo». Ha definido entonces la Constitución española como «un contrato entre generaciones, un acuerdo que nos obliga a entendernos, a escucharnos y a poner a las personas por delante de cualquier otro interés».

Tras esta introducción, ha pasado a reclamar que «el marco constitucional» escuche «mejor» a Formentera, una isla «singular y frágil», que necesita que las instituciones entiendan que sus dimensiones «no hacen que sus problemas sean más pequeños, sino que hacen que sean más urgentes».

Presión migratoria

Seguidamente, ha hablado de la «presión migratoria» como uno de los retos más importantes que afronta la isla, que en la actualidad asume sola «una carga que supera su capacidad». «Esto no es sostenible ni justo», ha añadido, señalando que «esto no va de banderas ni de titulares ni de partidismos, va derechos humanos, de responsabilidad institucional».

En este punto, ha exigido «que se cumpla el principio de solidaridad entre territorios», en referencia a la tutela de los menores migrantes no acompañados. «No se piden privilegios, se pide justicia», ha concluido.

La segunda reivindicación que Portas ha abordado durante su discurso ha sido la demanda histórica de que Formentera cuente con su propio senador. «Formentera es la única isla de España que no tiene un senador propio», ha recordado. Esta situación «no es coherente con el espíritu de la Constitución», ha añadido. «Cuando una isla tiene una voz compartida, sus singularidades se desvanecen, las pequeñas realidades se diluyen», ha observado, antes de aclarar que esta petición no se hace ni por orgullo ni por capricho ni por simbolismo, sino porque «Formentera existe, tiene necesidades concretas y merece ser escuchada».

Ha pasado entonces a hablar de los derechos que se deben garantizar en la pitiusa del sur, empezando por «la herida más profunda» de la isla: el derecho a una vivienda digna. «No se puede convertir un derecho fundamental en un lujo», ha denunciado, para acto seguido enumerar las acciones que el equipo de gobierno del Consell Insular está llevando a cabo para paliar esta situación.

Para terminar, Portas ha enumerado una serie de derechos que también merecen ser tenidos en cuenta en Formentera, como el derecho a la cohesión territorial, que en las Pitiusas significa «un transporte marítimo digno, previsible y universal». También ha mencionado el derecho a la sostenibilidad y el medio ambiente; el derecho a la cultura y el patrimonio, y el derecho a «una vida comunitaria fuerte».

Una nueva actuación de Xumeu Joan y Sara Colomar ha puesto punto y final a la ceremonia conmemorativa de la fecha en la que se aprobó la Constitución española.