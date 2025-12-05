El Consell de Formentera quiere crear 120 plazas de aparcamiento en superficie en la Savina
La iniciativa, presentada al Consejo de Navegación el pasado jueves, cuenta con el visto bueno de la Autoridad Portuaria de Balears
El Consell de Formentera ha planteado la creación de 120 nuevas plazas de aparcamiento en superficie en la Savina con el objetivo de dar respuesta a la falta de estacionamiento que sufre el núcleo. El presidente del Consell, Óscar Portas, acompañado por la vicepresidenta primera y consellera de Medio Ambiente y Movilidad, Verónica Castelló, el vicepresidente segundo y conseller de Urbanismo y Territorio, Javi Serra, y personal técnico de las áreas de Urbanismo y Movilidad, visitó esta semana la zona para analizar sobre el terreno la saturación actual.
Tras esta primera diagnosis y la revisión del estado de los espacios disponibles, Portas presentó el jueves 4 de diciembre al Consejo de Navegación y Puertos del puerto de la Savina una propuesta que permitiría generar 120 nuevas plazas mediante un mejor aprovechamiento del espacio existente. El proyecto prevé una intervención mínima, sin eliminar el carril bici ni ejecutar grandes obras, con el fin de ofrecer "una solución ágil y efectiva a una de las principales demandas vecinales", según una nota de prensa facilitada por el Consell.
"Escucha activa"
"Este planteamiento surge de la escucha activa y del trabajo conjunto con los vecinos y vecinas de la Savina, que desde hace tiempo reclaman soluciones a la saturación de aparcamiento", destaca el presidente en la nota. La visita de campo y el trabajo técnico han permitido definir "una propuesta viable que mejora la ordenación actual y reduciría la presión sobre el estacionamiento".
La iniciativa fue bien valorada por los representantes de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), que destacaron el enfoque técnico y la voluntad del Consell de plantear soluciones realistas y compatibles con la actividad portuaria, según la nota de prensa. El Consell considera este apoyo institucional un paso decisivo para avanzar con rapidez en las actuaciones previstas.
