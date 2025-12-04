La APB prepara una licitación para el servicio marítimo de la línea entre Ibiza y Formentera

La Autoridad Portuaria de Balears (APB) está preparando una licitación para gestionar y distribuir los slots, las franjas horarias para cada naviera, de la línea marítima entre Ibiza y Formentera. Así lo han explicado fuentes del ente público que se encarga de la gestión y regulación de los puertos de interés general (entre ellos los dos pitiusos) tras la reunión del Consejo de Navegación y Puerto del puerto de la Savina, celebrada en las instalaciones de este puerto.

Hasta ahora, la distribución de los horarios del servicio marítimo estaba regulado por una ordenanza portuaria, elaborada por la misma APB, pero en un futuro próximo se añadirá a esa ordenanza una licitación que repartirá las franjas horarias para este trayecto entre las islas pitiusas. La APB no ha querido dar más detalles sobre el concurso por ahora.

Criterios medioambientales

Uno de los puntos más importantes y uno de los criterios que tendrán más peso en la evaluación para adjudicar los slots será la sostenibilidad de las embarcaciones utilizadas. "Es decir, que sean de bajas emisiones, o emisión cero", añaden desde la APB. Esta exigencia responde al "compromiso ambiental" del gestor portuario, que asegura "se refuerza con la aplicación de nuevas ordenanzas dirigidas a mejorar la calidad del aire y de las aguas portuarias". El objetivo de estas nuevas directrices es "avanzar en el proceso de descarbonización de la línea Ibiza-la Savina".

Primera y última barca

A finales del pasado mes de mayo, el Govern balear aseguró que trabajaba junto a la APB en la concesión de una línea marítima que garantizara las conexiones a primera y a última hora del día entre las Pitiusas. El anuncio lo hizo la presidenta balear, Marga Prohens, durante una sesión del pleno del Parlament.

Desde entonces, nada más se ha sabido de este concurso, pero desde el Consell de Formentera anunciaron el pasado 11 de noviembre que se mantendrán las conexiones marítimas de primera hora de la mañana (06 horas) y de última hora de la noche (23 horas) entre el puerto de la Savina y el de Ibiza durante los meses de invierno gracias a un acuerdo alcanzado con las navieras, sin añadir más detalles.