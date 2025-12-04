Formentera reparte 60.000 euros en ayudas al alquiler para familias residentes

El Consell de Formentera ha aprobado, a propuesta del conseller de Turismo, Comercio, Innovación y Vivienda, Artal Mayans, la concesión de un total de 60.247,20 euros en ayudas al alquiler de vivienda correspondientes a la convocatoria de 2023. En total, 22 solicitantes recibirán la subvención tras cumplir todos los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Esta línea de ayudas, dirigida a personas residentes en la isla de Formentera, tiene como objetivo aliviar la carga económica del alquiler y reforzar el apoyo a las unidades familiares con mayor vulnerabilidad residencial.

Este año se ha implantado un nuevo criterio de adjudicación que sustituye el modelo anterior por un sistema de puntuación basado en las características socioeconómicas de cada unidad de convivencia.

Necesidades reales

La incorporación de estos criterios permite ajustar las ayudas a las necesidades reales de cada hogar, garantizando que cada solicitante reciba un apoyo proporcional a su situación socioeconómica. De este modo, el nuevo sistema asegura que las subvenciones se destinen de manera prioritaria a las familias con mayores necesidades, reforzando la eficacia de las políticas sociales.

Según el conseller Mayans, “estas ayudas incorporan un criterio de valoración más ajustado a la realidad actual: no solo se han tenido en cuenta los ingresos de cada unidad de convivencia, sino también los costes reales del alquiler y las diversas situaciones personales de los solicitantes. Este enfoque nos permite adaptar los importes tanto al estado actual del mercado de vivienda como a las necesidades específicas de las personas beneficiarias”.

Las subvenciones cubren hasta el 40 % del precio mensual del alquiler, con un máximo de 3.000 euros anuales por beneficiario, y forman parte del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2025 aprobado por el Pleno del Consell.

A la convocatoria de 2023 se presentaron 32 solicitudes, de las cuales 22 han sido aprobadas y 10 han sido denegadas por no cumplir los requisitos establecidos.

Los importes concedidos oscilan entre 1.641 y 3.000 euros, en función de los criterios de puntuación relacionados con la renta, la antigüedad en el padrón, el coste del alquiler y la situación familiar.