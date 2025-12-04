El nuevo concesionario del puerto de Formentera se conocerá en marzo de 2026

A finales del próximo mes de marzo de 2026 se podría saber quién es el nuevo concesionario del puerto de la Savina, que según las bases del concurso en vigor tendrá una única marina deportiva. Así lo ha confirmado el presidente de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), Javier Sanz, quien junto al director de la institución, Toni Ginard, se ha desplazado este jueves hasta Formentera para participar en la reunión del Consejo de navegación y puerto de la isla.

Durante el encuentro, mantenido en las oficinas de la APB, se ha presentado el estado actual de los proyectos en marcha y el plan de inversiones previsto para el periodo 2025-2030, que asciende a más de 9,4 millones de euros, de los cuales la mayor parte se destinará a mejoras medioambientales y en infraestructuras. Concretamente, está previsto realizar durante el mes de febrero del año que viene una remodelación de las actuales rampas Ro-Ro de los muelles comerciales, así como la reforma de la segunda planta del edificio de la Capitanía Marítima y una intervención para renovar las defensas del puerto.

Sobre el concurso para la explotación del puerto de la Savina durante los próximos 16 años, Sanz y Ginard han explicado que ya se han abierto dos de los tres sobres que forman parte del proceso abierto de licitación y que han sido presentados por los cuatro licitadores que optan a ganarlo. El primero es de tipo administrativo, en el que los licitadores acreditan que tienen la capacidad y la solvencia económica suficiente para concurrir al concurso.

En el segundo se presenta el proyecto y la memoria de explotación, unos documentos sometidos a una valoración subjetiva que no está basada en criterios puramente matemáticos o aritméticos. En este momento, el segundo sobre está en manos de la comisión técnica, un trabajo que puede demorarse "dos o tres meses", el periodo más largo de todo el proceso, "porque es cuando se estudian realmente las ofertas: el proyecto, la inversión que están haciendo, el modelo financiero...", ha desarrollado Ginard.

Una vez finalizado este trámite, se pasará a la apertura del tercer sobre, la propuesta económica que incluye las partes del proyecto que pueden ser cuantificadas objetivamente, como las tarifas y tasas. "A finales del mes de marzo sabremos quién ha presentado la mejor oferta", ha apuntado Sanz.

De todas maneras, lo que está claro es que este verano el puerto de Formentera seguirá funcionando con las dos marinas actuales, porque aunque se conozca el resultado del concurso en marzo, después es necesario hacer proyectos constructivos y empezar a construir, unas obras que no podrían empezar en verano de ninguna manera, ha querido puntualizar Ginard. "No se va a materializar de manera efectiva la unificación de dársenas" la próxima temporada estival, ha añadido.

Respecto a la impugnación de las bases del concurso presentada por el Consell de Formentera tras ser aprobada en el pleno del pasado mes de mayo una proposición de Gent per Formentera que así lo pedía, el presidente de la APB solo ha querido añadir que "estamos colaborando con el Consell, estamos trabajando en el Plan especial de la Savina también, que es muy importante para Formentera".