Formentera rinde honores a su patrón, Sant Francesc Xavier

Este año, Sant Francesc Xavier no ha sido festivo en Formentera, pues ya se celebró Sant Ferran el pasado 30 de mayo y en el calendario oficial solo hay espacio para un día sin actividad laboral o escolar, así que cada año se celebra uno u otro alternativamente. Pero ni tener que ir a trabajar o al colegio ni el chaparrón de media mañana ni el frío de la noche pudieron este miércoles con las ganas de festejar de los formenterenses.

La pequeña iglesia de Sant Francesc se llenó para asistir a la ecuaristía / P.M.V.

El día empezó con nubes negras, una llovizna y una frita de pulpo que «voló» en poco más de media hora. A las 10 y media de la mañana ya se habían repartido alrededor de 130 raciones, mayormente entre trabajadores que aprovecharon el parón del almuerzo para saborear este plato tradicional cocinado por miembros de la Asociación gastronómica es Forn, que en compañía de los integrantes de la comisión de fiestas de la Asociación sa Raval des Pa i Oli también se encargaron de elaborar el arroz de matanzas que se sirvió a mediodía en la carpa situada en el aparcamiento de sa Senieta, en Sant Francesc.

Más de 250 comensales disfrutaron de un sabroso arroz de matanzas / P.M.V.

Más de 250 comensales de todas las edades degustaron el sabroso y contundente plato, acompañado de vino, agua, mandarinas de postre y un rico café caleta para quitar el frío. La carpa se quedó pequeña y algunas mesas se instalaron en el exterior aprovechando que el sol había vuelto a brillar.

El almuerzo de frita de pulpo fue un éxito un año más / P.M.V.

Tras una larga sobremesa entre amigos, apenas quedó tiempo para ir a casa a descansar un rato, porque a las seis de la tarde dio comienzo la eucaristía en honor de Sant Francesc Xavier, el patrón de Formentera.

La ceremonia estuvo oficiada por el obispo de las Pitiusas, Vicent Ribas Prats, y contó con la participación del Coro polifónico de Sant Francesc y el acompañamiento de los instrumentos musicales tradicionales de las colles de ball pagès Es Xacoters y Es Pastorells.

Procesión

Una vez finalizada la liturgia, una pequeña procesión recorrió las calles del centro de la localidad para regresar a la plaza de la Constitución, donde tuvo lugar la actuación de las colles de ball ante un nutrido grupo de espectadores que se enfrentaron sin temor al frío de la noche.

El hecho de que este año tanto la misa como el baile se hubieran programado para última hora de la tarde y las luces navideñas daban al espectáculo un aire especial, muy diferente al de años anteriores, cuando se hacía a plena luz del día. Con el esperado reparto de las dulces orelletes se puso fin a la parte más solemne de las celebraciones, aunque todavía quedaba la torrada popular en la carpa situada en es Jardí de ses Eres, hacia donde se desplazaron muchos de los asistentes tras una breve visita a las casetas del Mercado de Navidad, que también estaban llenas de clientes de todas las edades.

Concierto este sábado

El cartel de eventos preparado por la comisión de fiestas de la Asociación sa Raval des Pa i Oli continúa este sábado día 6 con la actuación en la sala de cultura, a las 20.30 horas, de la orquesta Ritmo de Isla, una agrupación musical que nació este verano de manera casi espontánea por el impulso del músico Ignacio Martín y agrupa a niños y niñas de entre 8 y 14 años interesados por la música y por pasar un buen rato juntos. La entrada es libre hasta completar el aforo.