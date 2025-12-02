Susana Urkola, celadora de la sala de exposiciones Ajuntament vell: «Cuando me jubile seré de esas personas que van a clases de pintura por la tarde»

Nacida en Tolosa, Guipúzcoa, pero asentada en Formentera desde 1988, lleva trabajando para el Consell insular como celadora de espacios culturales desde 2018. Se ocupa principalmente de que todo vaya sobre ruedas en las exposiciones que se suceden durante todo el año en la sala Ajuntament Vell de Sant Francesc.

¿En qué consiste exactamente su labor como celadora de espacios culturales?

Mi trabajo en la sala es vigilar las exposiciones, hacer algo de mantenimiento, atender a los visitantes y responder a sus preguntas. También hago trabajo fuera, como repartir los carteles de la muestra que se esté exponiendo o controlar el inventario.

Su puesto de trabajo está situado en la plaza con más vida de toda la isla. Habrá visto de todo a lo largo de estos años.

La verdad es que es un lugar privilegiado. Estamos frente al edificio del Consell Insular, con movimiento durante todo el año de gente que entra y sale constantemente. También del Bar Centro, un lugar de reunión para los locales sobre todo en invierno. Y por la tarde la plaza está llena de niños jugando. Es difícil aburrirse.

¿Qué tipo de persona viene a visitar las exposiciones de esta sala?

Pues hay de todo. En verano mucho turista que ve la puerta abierta y se mete casi sin saber a qué. A veces piensan que es la entrada de la iglesia y no hace mucho una señora me preguntó que dónde estaba la catedral de Formentera. En invierno casi todo es gente local que no se pierde ni una muestra. También vienen muchos niños cada vez que cambia la exposición, les gusta ver los diferentes tipos de arte y estilos. Hasta una gata viene cuando hace frío, es una visitante habitual. Y detrás de ella, pues más niños, claro.

¿Y los artistas? ¿Son fáciles de llevar?

La gran mayoría sí, pero a veces te topas con alguno un poco más especialito o que no es consciente de dónde está exponiendo, que esto no es el Louvre. Pero ya nos conocemos casi todos y no hay ningún problema.

Personalmente, ¿qué ha supuesto para usted estar en contacto con tantos artistas diferentes durante estos años?

He aprendido un montón, tanto escuchando lo que me cuentan los autores como buscando información por mi cuenta en mi tiempo libre. También pongo la oreja cuando vienen los alumnos del instituto con sus profesores y estoy atenta a sus explicaciones. Ahora veo las obras de arte desde otro punto de vista, me fijo en detalles que antes no veía.

¿Tiene alguna preferencia en cuanto al tipo de arte o de los diferentes estilos?

Me gusta la pintura y la fotografía, pero también depende de los artistas. Algunos pintores de abstracto me gustan mucho, pero también los que hacen pintura figurativa. Creo que depende más del artista, no tengo preferencia por un estilo en especial.

¿No se le ha despertado la vena artística?

Me gusta mucho mezclar colores pero soy muy mala dibujando. Es lo que más envidia me da, cuando veo a artistas hiperrealistas me parece increíble lo que consiguen con unos pinceles, ese realismo que te hace dudar si es una fotografía o una pintura. Ahora no tengo tiempo porque tengo horario partido, pero me imagino que cuando me jubile seré una de esas personas que van a clase de pintura por las tardes.