Una iglesia austera pero abierta a todos

Centro neurálgico de la localidad sin posible discusión, la iglesia de Sant Francesc sigue sorprendiendo a los visitantes llegados de otros lugares por su peculiar diseño. No es solo el exterior fortificado y carente de adornos, sino también la austeridad del interior de un templo que prescinde de florituras decorativas y obliga a centrar la atención del fiel en lo que realmente importa: los preceptos de la fe católica.

El origen de este templo hay que buscarlo en los primeros años del siglo XVIII. Según los historiadores, el aumento de la población hizo que el único lugar para el culto existente en aquel entonces, la capilla de sa Tanca Vella, se quedara pequeño para acoger a todos los feligreses de la isla.

La orden religiosa de la Compañía de Jesús estaba presente en Ibiza por aquel entonces y fueron sus miembros quienes fundaron y dieron nombre al nuevo templo, que empezó a construirse en 1726 y se terminó en 1738. Permaneció unos años bajo la categoría de vicaría, hasta que en 1785 pasó a ser considerado parroquia.

Los jesuitas decidieron dedicar la nueva iglesia a Sant Francesc Xavier, uno de los fundadores de su orden, que vivió entre 1506 y 1552 y fue canonizado como santo en 1622 por el papa Gregorio XV.

Declarado bien de interés cultural, en la tipología de conjunto histórico, en el año 1996, los altos muros defensivos de la iglesia que antaño repelían los ataques se han convertido hoy en día en el lienzo perfecto para proyecciones de todo tipo, como la de la cuenta atrás que el pasado lunes protagonizó el encendido de las luces navideñas.

Lo que no ha perdido el templo es su cercanía al pueblo y sus grandes puertas están siempre abiertas para cualquier celebración o para el recogimiento personal.