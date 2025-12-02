Frita de pulpo, arroz de matanzas y torrada para el día grande

El buen comer y el buen beber ha estado siempre ligado a las celebraciones en Formentera. Da la casualidad de que la festividad de Sant Francesc coincide con la temporada de matanzas en la pitiusa del sur, así que no es de extrañar que buena parte de las actividades programadas por la Asociación Sa Raval des Pa i Vi para hoy miércoles estén relacionadas con la gastronomía, con recetas tradicionales que tienen al cerdo como ingrediente principal.

El día empieza a las 10 de la mañana con un almuerzo a base de frita de pulpo que se servirá en es Jardí de ses Eres, en Sant Francesc. A partir de las 14.30 horas, los miembros de la Asociación Gastronómica es Forn empezarán a servir un auténtico arroz de mantanzas a los numerosos comensales que cada año llenan las mesas instaladas en el aparcamiento de Sa Senieta. Para los noctámbulos, a partir de las 20.30 comenzará una torrada de xulla y sobrasada en es Jardí de ses Eres.