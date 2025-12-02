Exposición 'Pioners' de Javi Parejo: Los nombres tras la historia de Formentera

El fotoperiodista Javi Parejo lleva años documentando la actualidad de Formentera. En particular, todo lo relacionado con el drama humano que supone el tráfico de migrantes desde las costas del norte de África hacia Europa, controlado por mafias criminales.

Isidor Torres con el fotógrafo Javi Parejo en la exposición. / P.M.V.

Pero, además de describir el presente, Parejo no olvida la importancia de las raíces, de los orígenes, de la singularidad de una isla que en muy pocas décadas ha sufrido una revolución radical sobre todo a nivel económico, pero también social y cultural. Precisamente de eso, de la transformación de Formentera y de las personas que lo hicieron posible trata su proyecto ‘Pioners’, un libro de fotografías en blanco y negro que ahora presenta a modo de exposición en la sala municipal ‘Ajuntament Vell’ de Sant Francesc y que se puede visitar hasta el 13 de diciembre en horario de mañana y tarde.

El fotoperiodista Javi Parejo en la sala 'Ajuntament Vell' de Sant Francesc de Formentera / P.M.V.

«La historia de un sitio no solo se escribe en libros, sino también en los rostros y las manos de quien lo ha construido», explica Parejo en las primeras líneas del texto que acompaña a las imágenes de 22 hombres y mujeres que dibujan en su conjunto «un tributo a la memoria y al presente».

Protagonistas

Entre los retratados encontramos a Carmelo Convalia, periodista muy vinculado a Diario de Ibiza, donde trabajó narrando la metamorfosis de la pitiusa del sur durante gran parte de su vida laboral hasta su jubilación en 2024. También aparece Isidor Torres, maestro y figura clave de la política de Formentera, una isla por la que siente un amor y un respeto que desde siempre ha intentado activamente contagiar a quien se cruza en su camino.

El lutier alemán Ekkehard Hoffman; el arquitecto escocés Bill y su pareja Sue; el empresario local Paco Mayans; el capitán de la marina mercante Juan B. Costa; la emprendedora Rita Costa Ferrer; la artesana Marga Lesmes; el primer presidente del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer; la cooperante y voluntaria Carmen Ferrer; el actual Juez de paz, Andreu Ferrer... La lista es larga y podría serlo todavía más, porque ya avisa Parejo de que en su propuesta «solo aparecen algunos rostros e historias, sabiendo que hay muchos otros pioneros y pioneras, muchos de ellos anónimos, que han dejado una huella igual de valiosa».

Muchos de los músicos, pagesos, artesanos, empresarios, o trabajadores de a pie que aparecen en las fotografías acudieron este lunes a la inauguración de la muestra junto a sus familiares y amigos. En un relajado ambiente, las anécdotas de unos y otros sobrevolaban una sala llena de sonrisas y nostalgia por los tiempos pasados, pero también optimismo por lo que queda por llegar.

Historia viva

«No me di ni cuenta de que me estaba entrevistando», contaba Carmen Ferrer sobre el tiempo que pasó con el fotógrafo. «Estábamos hablando, me estaba haciendo fotos y cuando le pregunté cuándo empezaba la entrevista, me dijo que ya estaba hecha», explica esta siempre sonriente mujer que forma una parte esencial del paisaje asociativo de la isla. Y esta cercanía entre el autor y el protagonista se nota en las imágenes sinceras, sin ataduras y sin poses que decoran las paredes de la sala de exposiciones de la plaza de la Constitución.

«Las fotos son bellísimas, pero sobre todo importa que lo que cuentan quede grabado para siempre, porque esta gente es parte de la historia de la isla, sin ella nada sería igual», consideraba a su vez una de las muchas personas que se acercaron a ver la muestra.

Parejo pone punto y final al libro (que se ideó tan solo como regalo para los retratados) con unas palabras que resumen perfectamente el sentido de la exposición: «Gracias a todos aquellos que han creído en Formentera como un lugar para echar raíces, construir, compartir y preservar. Gracias por transmitir la cultura, defender el territorio y hacer posible que hoy esta isla sea un referente para tantas personas de alrededor del mundo, ya sea como un refugio de paz o como un proyecto de vida».