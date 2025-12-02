Unas fiestas hechas por y para el pueblo de Formentera

Aunque la presencia de un árbol de Navidad en la plaza de la Constitución y la iluminación festiva puedan confundir, los banderines de colores sobrevolando las calles principales y las numerosas actividades programadas por la comisión de fiestas de la Asociación Sa Raval des Pa i Oli no dejan lugar a dudas: un año más, ha llegado Sant Francesc.

El sábado pasado fue un gran día para los niños de Formentera, con castillos inflables y animación.

Este año, la diversión comenzó el pasado sábado 22 de noviembre, con un Correbars por las calles de la localidad de Sant Francesc que congregó a un numeroso grupo de gente con ganas de pasarlo bien y que se iban trasladando de un bar a otro siguiendo la música que se emitía desde un remolque tirado por un tractor.

Los más pequeños fueron los protagonistas de la Miniflower.

Una semana después, este último sábado 29 de noviembre, llegó el momento de los eventos más esperados del invierno en Formentera: la fiesta Miniflower para los más pequeños; la Ballada Floweresa, para recordar que tradición y modernidad combinan perfectamente, y Sa Nostra Flower, la edición más pagesa de todas las fiestas inspiradas en la estética hippie que se celebran a lo largo del año en la isla.

Desde primera hora de la tarde los niños disfrutaron de los dos castillos inflables instalados en el aparcamiento de sa Senieta, justo a la entrada de la gran carpa donde tenían lugar el resto de las actividades de la jornada. En su interior, una energética animadora se ocupaba de hacer bailar a los más pequeños, que pasaron un buen rato corriendo y saltando. Otras dos monitoras pintaban la cara con mariposas, hadas y algún que otro símbolo de la paz. Los padres y alumnos de los diferentes centros escolares de la isla aprovecharon para dar de merendar a los asistentes para sufragar sus próximos viajes de fin de curso. Junto a la carpa, una gran barra vendía bebidas de todo tipo y bocadillos para aguantar toda la noche de fiesta.

Cuando los más pequeños ya se iban retirando, DJ Greixonera, DJ Pharma y DJ Jaume Colombàs pusieron el ritmo hasta la madrugada.

El cartel de fiestas continúa hoy miércoles 3 de diciembre, día de Sant Francesc, con la parte más tradicional de los festejos.

Desde las diez de la mañana se podrá almorzar a base de la frita de pulpo en el Jardí de ses Eres, mientras en la carpa de sa Senieta se prepara un arroz de matanzas cocinado por la Asociación Gastronómica Es Forn que se servirá a las 14.30. A las 18 horas hay misa en la iglesia de Sant Francesc, con la actuación del Coro Polifónico de Sant Francesc. A su término, una procesión dará la vuelta por el centro de la población para volver a la plaza sobre las 19.30 horas, cuando está previsto que dé comienzo una ballada con las colles de Es Pastorells y Es Xacoters. No faltará la invitación a orelletes y, si quedan fuerzas y hambre, a las 20.30 horas hay torrada popular en es Jardí de ses Eres.

Las fiestas de este año terminan con un concierto de la orquesta juvenil Ritmo de isla este sábado 5 a las 20.30 en la sala de cultura-cine y la XLVI edición de la minimaratón Memorial John Tunks el domingo a las 10.30 horas con salida en la plaza de la Constitución de Sant Francesc.