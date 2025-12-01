Por fin, ya es Navidad en Formentera

Con algo de retraso respecto a varios municipios de la isla de Eivissa, Formentera inauguró formalmente esta tarde la Navidad. Pasadas las seis de la tarde, el presidente del Consell, Óscar Portas, con su hijo pequeño en brazos y acompañados por la consellera de Cultura, Eva María Nieto, pulsó un enorme botón rojo que encendió un par de bengalas enormes y las miles de pequeñas luces de colores que iluminaron el árbol situado en el centro de la plaza de la Constitución y el resto de decoración que cubría la fachada de la iglesia de Sant Francesc y el edificio que acoge las dependencias del Consell Insular.

Un público entregado, que se había congregado en la plaza una hora antes para disfrutar del espectáculo infantil ‘Encendiendo los sueños de la Navidad’, del grupo de animación Shows Ibiza, acompañó con entusiasmo la breve cuenta atrás que precedió al encendido. Con la tranquilidad que da un espacio sin tráfico, los niños corrían de un lado para otro cargados de energía tras haber bailado y cantado con los animadores mientras los padres saludaban a los amigos, porque ayer por la tarde prácticamente todo Formentera estaba en la plaza de la Constitución.

El Mercado de Navidad

La tarde siguió con la apertura del Mercado de Navidad, conocido por todos como «las casetas». Con algunos de los puestos sobre la misma plaza y el resto a apenas unos pasos de distancia, no fue difícil que tanto los adultos como los más pequeños se trasladaran hasta allí para seguir celebrando una tarde muy especial.

Con las casetas abarrotadas, Santa’s Band, un dúo con mucho ritmo, animaba con clásicos del rock and roll a un público que no necesitaba mucho más para ponerse a bailar.

Según avanzaba la tarde, las familias con los niños más pequeños se marcharon para casa, aprovechando las cuatro gotas despistadas de lluvia que empezaron a caer sobre las siete y media, mientras el resto se quedaba disfrutando de la música y de un distendido ambiente navideño exclusivo de comunidades pequeñas como la de Formentera, donde nadie parecía tener en cuenta que mañana es laborable y tocará levantarse para ir a trabajar.