Formentera registra 26 nuevos casos de violencia machista

A falta de un mes para que termine el año, el Servicio de información y atención a la mujer (Siad), que forma parte del área de Servicios sociales del Consell de Formentera, ha atendido a un total de 48 mujeres víctimas de violencia machista en la isla. De este total, que no será definitivo hasta que no acabe 2025, 26 eran casos nuevos y, el resto, mujeres que ya estaban dentro del sistema por haber sufrido agresiones anteriormente, pero todavía necesitan supervisión y ayuda.

Además, el servicio ha atendido a ocho menores, hijos o hijas de las mujeres víctimas de violencia machista. Son datos muy similares a los registrados en 2024, cuando se atendió a nueve niños y a 55 mujeres, 25 de ellas por primera vez, según los datos del Consell.

Por su parte, Delegación de Gobierno posee cifras actualizadas a 25 de noviembre del sistema VioGén, que registraba en ese momento 53 casos de violencia de género activos en Formentera, con 52 víctimas y 53 agresores. De esa cantidad total, 42 casos están clasificados como de Riesgo bajo, 11 como de Riesgo medio y ninguno como de Riesgo alto o extremo. En la categoría Inactivo-supervisado aparecen siete casos en la pitiusa del sur.

Resto de delitos

Respecto al resto de delitos cometidos en la isla, la Policía Local de Formentera ha interpuesto en 2025 un total de 41 denuncias por acampada libre, una actividad que está prohibida por la normativa municipal. Además, los municipales también han levantado 82 actas de denuncia por venta ambulante, 58 por consumo o tenencia de sustancias prohibidas y 14 por desobediencias o falta de respeto a los agentes, según los datos ofrecidos por el presidente del Consell Insular y conseller de Interior, Óscar Portas, durante su comparecencia ante el pleno de la institución el pasado jueves. La Policía Local también ha levantado este año once actas a locales de ocio por presuntas infracciones en materia de licencias, horarios o actividades no autorizadas; 18 por obras supuestamente ilegales o sin autorización y 16 por dejar a perros sueltos sin supervisión.

Respecto a la seguridad viaria, los agentes han gestionado 33 accidentes con heridos, 66 siniestros sin heridos, cinco atropellos y 53 alcoholemias positivas, de las cuales 13 constituyeron un delito penal y el resto recibió una sanción administrativa.

Portas, durante su exposición de la labor realizada en el ámbito de la conselleria de Interior, quiso destacar que durante este año que ahora termina se han renovado los drones policiales, se ha instalado una caseta en la playa de Illetes y se han incorporado cuatro vehículos patrulla eléctricos, «que mejoran la sostenibilidad y la operatividad».

Policía de playas

Sobre la puesta en marcha de la garita de la Policía Local en la playa de ses Illetes y la activación de la Unidad de policía de playas, el presidente aseguró que «ha permitido bajar las incidencias de la venta ambulante y mejorar la respuesta inmediata en los puntos críticos», a la vez que se ha podido ofrecer «atención directa al ciudadano y una presencia permanente y visible del cuerpo».

Portas también es el responsable del servicio de Bomberos de Formentera, que ha gestionado entre enero y noviembre de este año un total de 197 servicios. De ellos, destacan las 86 asistencias técnicas, los 41 incendios y los 16 rescates. La plantilla operativa en la actualidad es de 17 efectivos, con tres vacantes, y funciona desde marzo con turnos presenciales de 24 horas, según explicó el presidente y conseller este jueves.