Sant Ferran tendrá 23 viviendas nuevas de promoción privada

El Consell de Formentera ha concedido la licencia urbanística de edificación a Proyecto Sur Inversiones y Desarrollos, una consultoría de gestión empresarial con sede en Santa Eulària, para la construcción de dos edificios con un total de 23 viviendas en pleno centro de Sant Ferran, concretamente en una de las parcelas del solar localizado entre las calles Major, Alacant y Guillem de Montgrí, que en la actualidad es utilizada como aparcamiento de uso libre.

La empresa que ha obtenido la licencia está detrás de numerosas construcciones en la isla de Eivissa y representa a los propietarios de este solar, que conforma la Unidad de Actuación SRF 08 del Plan Territorial Insular (PTI) de Formentera.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 3.785.780 euros y levantará dos edificios donde se distribuirán 23 viviendas en planta baja y piso, tres locales en planta baja, aparcamiento para 27 vehículos y 14 trasteros en planta subterránea.

Las obras deberán estar terminadas en 24 meses a partir del día siguiente de la expedición de la licencia, por lo que es de esperar que den comienzo muy pronto.

La parcela está situada dentro del entorno de protección de grado 1 de Bienes de Interés Cultural, con categoría de conjunto histórico, de Sant Ferran, en suelo calificado como centro antiguo, por lo cual debe efectuarse un control arqueológico preventivo de todas las remociones del subsuelo durante la obra.