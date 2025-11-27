Sa Unió rechaza devolver las competencias cedidas por el pleno a la Junta de Gobierno

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, tuvo que utilizar este jueves su voto de calidad para que se rechazara una proposición de Gent per Formentera (GxF) en la cual se solicitaba la devolución al pleno de las atribuciones que se delegaron a la Junta de Gobierno tras la victoria de Sa Unió en las elecciones de mayo de 2023. La ausencia de la consellera socialista Ana Juan propició que se produjera un empate en la votación de esta proposición, con la suma de los cinco votos de GxF, dos del PSOE y uno del conseller no adscrito, Llorenç Costa, frente a los ocho votos del equipo de gobierno.

El partido insularista consideraba que la delegación en 2023 de varias de las competencias del plenario a la Junta de Gobierno por motivos de agilidad administrativa, no puede considerarse heredada por la nueva Junta de Gobierno surgida tras el cambio en la presidencia de la institución insular en diciembre de 2024. Además, apoyaban su petición para revocar esta delegación en «la falta de transparencia y de acceso a la información que se está convirtiendo en una práctica habitual del gobierno de Sa Unió».

«Estrategias políticas»

Por su parte, Portas justificó el voto negativo de su equipo asegurando que esta petición «no tiene nada que ver con transparencia, ni incumplimientos, es solamente una excusa». El presidente consideró que detrás de esta proposición hay «un movimiento político que pretende dificultar la gestión de un gobierno en minoría aunque esto implique perjudicar el funcionamiento del Consell». Portas afirmó tajante que en la institución «no hay opacidad, no hay falta de información», y terminó aseverando que «los servicios públicos no pueden quedar atrapados en estrategias políticas».

Al margen del agrio debate que suscitó el tema de las competencias, durante el cual todas las partes resucitaron aspectos de la crisis política que desembocó en la moción de censura, la sesión plenaria ordinaria del mes de noviembre transcurrió en un tono conciliador, aprobando la práctica totalidad de las proposiciones, a excepto de la mencionada de GxF y una presentada por el PSOE que proponía instar al Gobierno central a impulsar una propuesta de reforma constitucional que blinde el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

En esta ocasión, Córdoba sumó su voto a los de Sa Unió al coincidir con la coalición conservadora en considerar innecesaria la modificación de la Carta magna.

Tras la votación, Rafa Ramírez, portavoz del PSOE, explicó que la proposición perseguía «garantizar que no se puedan poner impedimentos para que una mujer pueda ejercer en libertar sus derechos sexuales y reproductivos». «Es una noticia triste para las mujeres de Formentera que sus representantes políticos no hayan querido que este derecho quede consolidado en la Constitución española», declaró el socialista.

Reversibilidad turística

En cuanto a las proposiciones del conseller no adscrito y diputado parlamentario, Llorenç Córdoba, se aprobaron las dos que llevó ante el plenario con un baile de votos que pusieron de manifiesto la volatilidad del reparto de fuerzas en un pleno donde ninguna tendencia política cuenta con una mayoría de representantes.

En una de sus proposiciones, Córdoba consiguió el apoyo de Sa Unió y GxF y la abstención del PSOE para instar al equipo de gobierno del Consell «a seguir liderando» la redacción de un estudio jurídico y técnico sobre la viabilidad de implantar un modelo de reversibilidad turística, de manera que los propietarios de estancias turísticas vacacionales puedan destinar temporalmente su vivienda a uso residencial congelando sus plazas turísticas para que puedan ser recuperadas si así lo deciden más tarde. Una vez terminado, este estudio jurídico se enviará a la conselleria de Turismo del Govern balear para que valore la necesidad de un marco normativo específico para este modelo.

Esta idea estaba incluida en el programa electoral con el que se presentó Sa Unió a las últimas elecciones con el mismo Córdoba como cabeza de lista.

En su segunda proposición, se insta al Gobierno central a iniciar o agilizar «caso por caso» los expedientes de reagrupación familiar o repatriación de los menores migrantes no acompañados «siempre que se acredite que esta es la opción más protectora para el menor y que este sea su deseo».

En este tema, Córdoba recibió el respaldo de Sa Unió, los votos en contra del PSOE y la abstención del partido insularista GxF.